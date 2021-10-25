حزب سمیرجعجع از آمریکا و عربستان پول و سلاح دریافت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «نبیل قاووق»، عضو شورای مرکزی جنبش حزب الله لبنان روز دوشنبه در سخنانی گفت که حزب «القوات اللبنانیه» به ریاست سمیر جعجع بدنبال فتنه‌افروزی و مقابله با حزب الله است.

قاووق همچنین افزوده است که حزب القوات از سال ۲۰۰۹، از عربستان سعودی و آمریکا پول و سلاح دریافت می‌کند تا مقاومت لبنان را هدف قرار دهد.

به گفته این عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان، باتوجه به آنکه اسناد ویکیلیس افشاگر نقش مخرب حزب القوات بوده است، القوات از سال ۲۰۰۹ تا کنون نتوانسته است هیچ همپیمانی را برای خود حفظ کند.

این مسئول حزب الله خاطر نشان کرد، علت این گسست در همپیمانی با حزب القوات این بود که همه پی بردند جعجع در پی ایجاد جنگ داخلی جدید در لبنان است و جنایت حزب القوات در حوادث اخیر بیروت، جای تعجب ندارد؛ زیرا این حزب طی سالهای گذشته برای انجام این مأموریت پول دریافت می‌کند.

قاووق همچنین اظهار داشت: رخدادهای بیروت نشان داد که ماهیت مجرمانه عناصر القوات تغییر نکرده و پروژه این حزب، آغاز مجدد جنگ داخلی است. پروژه عناصر القوات، خطر موجودیتی واقعی برای لبنان و آینده این کشور است؛ زیرا این حزب، سیاست آمریکا و عربستان را در پیش گرفته که مبتنی بر کشاندن لبنان به سمت جنگ داخلی است. دشمنان لبنان از گسترش مکتب مقاومت در بین مردم خشمگین هستند، ولی نتوانستند برای مقابله با حزب الله جبهه داخلی تشکیل دهند.

هفته گذشته پس از انتشار گزارش تظاهرات مردمی لبنان علیه عملکرد دستگاه قضائی در پرونده انفجار بیروت، رسانه‌ها از تیراندازی به سمت مردم و مجروح شدن تعدادی از آن‌ها خبر دادند.

شبکه «المیادین» به نقل از سران جنبش‌های حزب‌الله و امل گزارش کرد، گروه‌های وابسته به حزب «القوات اللبنانیه» به ریاست «سمیر جعجع» (نزدیک به سعودی و آمریکا) به سمت تظاهرات‌کنندگان در بیروت تیراندازی کرده اند.

حزب‌الله و امل در بیانیه‌ای مشترک، همه را به آرامش و عدم کشیده شدن به «فتنه خبیث» فراخواندند. در این حادثه هفت نفر به شهادت رسیدند.