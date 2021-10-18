حزب القوات اللبنانیه بزرگترین تهدید برای مسیحیان لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در ابتدای سخنان خود گفت: میلاد باسعادت پیامبر گرامی اسلام را به وجود آلام و مصائبی که داریم، گرامی می‌داریم. به تجمع بزرگ یمنی‌ها در گرامیداشت جشن میلاد پیامبر اسلام (ص) می‌بالیم. نصرالله به قندرهای به خاطر قربانیان انفجار انتحاری اخیر که داعش ساخت آمریکا آنرا برعهده گرفت، تسلیت عرض می‌کنیم.

تحولات اخیر خطرناک است

دبیر کل حزب الله لبنان تصریح کرد: به خانواده قربانیان کشتار روز پنجشنبه بیروت تسلیت عرض می‌کنیم. تحولات اخیر خطرناک است و نیاز به موضع گیری دارد. حزن شما حزن و اندوه ماست و با این جنایت متالم شدیم.

نصرالله گفت: حزبی است که بر این باور است که ساکنان ضاحیه دشمنان آنها هستند. سران این حزب به دنبال ایجاد دشمن توهمی هستند و به دنبال این هستند که مسیحیان را در نگرانی قرار دهند. هدف از اقدامات این حزب این است که می‌خواهد خود را مدافع اصلی مسیحیان قرار دهد.

دبیر کل حزب الله لبنان گفت: حزب خاصی است که رئیس آن می‌خواهد که ساکنان عین الرمانه و فرن الشباک و مناطق مجاور ضاحیه جنوب بیروت دائماً در نگرانی و ترس باشند. می‌خواهند اینگونه القا کنند که همسایگان آنها در ضاحیه دشمنان آنها هستند و باید برای این رویایی آماده باشند.

رئیس حزب القوات اللبنانیه به دنبال دشمن تراشی است

وی افزود: رئیس این حزب به دنبال ایجاد دشمن خیالی برای همسایگان ما و باقی نگه داشتن مسیحیان در نگرانی به سبب وجود آنهاست. هدف از این هراس افکنی این است که این حزب خود را مدافع اصلی مسیحیان معرفی کند. هنگامی که رئیس این حزب مسیحیان در لبنان را خطاب قرار می‌دهد مفهومش این است که همه تمرکزش بر این است که مسیحیان باید در ترس و نگرانی بمانند.

وی افزود: مسیحیان در لبنان عنوانی است که از آن برای رهبری و هیمنه حزب و خدمت طرح خارجی بهره برداری می‌شود، به طور مشخص منظورم حزب القوات اللبنانیه است.

دبیر کل حزب الله لبنان ادامه داد: با همه فحش و ناسزایی گویی این حزب به ما، واکنشی به این حزب نشان ندادیم. آنچه رخ داد مرحله جدیدی برای ما درباره تعامل با امور داخلی است.

وی گفت: رئیس این حزب در تمام مدت به اتهام زنی و ناسزایی گویی، هراس افکنی مشغول بوده است و ما پاسخی ندادیم. از زمان خروج رئیس حزب القوات اللبنانیه از زندان او همواره به دنبال دشمن تراشی است. دشمنی که به دنبال بازارگرمی و تجارت با آن با کشورهای منطقه است، حزب الله است.

نصرالله تاکید کرد: رئیس حزب القوات اللبنانیه به دنبال این است که مسیحیان را قانع کند که این دشمن قصد حمله به شهرها و تغیر هویت شما را دارد.

حزب جعجع به دنبال ایجاد جنگ داخلی در لبنان است

وی افزود: باوجود اینکه پنج شهید از حزب الله و جنبش امل هستند، رئیس حزب القوات اللبنانیه همه تمرکز خود را روی حزب الله گذاشته است. برنامه اصلی حزب نیروهای لبنانی ایجاد جنگ داخلی است که بافت جمعیتی را تغییر دهد. این حزب از بروز درگیری نظامی و ایجاد جنگ داخلی ابایی ندارد زیرا در خدمت خارجی عمل می‌کند. آنچه از تسلیح و تجهیز و آموزش و شاکله مشخص است این است که شبه نظامیانی قاتلی هستند.

رئیس حزب القوات اللبنانیه به متحد خود هم رحم نکرد

نصرالله اعلام کرد: قبلاً آنها برنامه خود در زمینه جنگ داخلی در لبنان به سبهان عرضه کردند و آن زمانی بود که سعد حریری در زندان بود و همان روز رئیس حزب القوات اللبنانیه خواستار رایزنی‌های جدید شد و اولین کسی بود که به متحدش خود خنجر زد.

وی افزود: رئیس حزب القوات اللبنانیه چند ماه قبل برخی متحدان را به مقابله با حزب الله تحریک کرد. رئیس این حزب می‌گوید که حزب نیروهای لبنانی امروز قوی‌تر از زمان بشیر الجمیل است. این ذهنیت بود که حوادث روز پنجشنبه را رقم زد. این ذهنیت کشتار جنایت بار را رقم زد.

نصرالله با اشاره به تحرکات شبه نظامیان وابسته به سمیر جعجع در شب قبل از حادثه و مطلع بودن از این تحرکات، ادامه داد: ما از نیروهای امنیتی و ارتش خواستیم که در منطقه حضور گسترده داشته باشند. آنها ساکنان منطقه را تحریک کردند که و شب قبل از حادثه گفتند که فردا حمله است و به محله‌های شما حمله می‌شود.

وی افزود: ما گردن خود را به ارتش و دولت لبنان با توجه به حساسیت منطقه و به نشانه احترام به همسایگانمان سپردیم و اقدامات امنیتی انجام ندادیم.

نصرالله خطاب به مسیحیان لبنان گفت: تلاشی در کار است که حزب الله را دشمن خیالی نشان دهند و این افتراء و ظلم است. نه حزب الله و نه جنبش امل و نه شیعه و نه مسلمین، دشمن مسیحیان نیستند.

حزب القوات اللبنانیه متحد داعش و جبهه النصره

وی تصریح کرد: حزب نیروهای لبنانی برای جبهه النصره و تکفیری‌ها در لبنان و سوریه پوشش امن فراهم کرد. شما می‌توانید از مناطق مسیحی نشین در سوریه بپرسید که حزب الله چگونه از مسیحیان حمایت کرده است.

نصرالله گفت: چه کسی با ساکنان جرود عرسال بوده است و چه کسی با انقلابیونی بوده است که حزب القوات اللبنانیه آنها را یاری رسانده است؟ حزب الله قبل از اینکه به ارتش لبنان اجازه داده شود، از مسیحیان حمایت کرد.

ما بهترین جوانان خود را در نبرد با تکفیری‌ها از دست دادیم

دبیر کل حزب الله لبنان افزود: چه کسی خطر را از مسیحیان در آنجا دفع کرد؟ ما بهترین جوانان خود را در این نبردها از دست دادیم. از ساکنان ربله در القصیر و اهالی دیرعطیه و معلولا و الکنائس و دیرها در سوریه و راهب و راهبه ها و شخصیت‌های دینی مسیحی بپرسید که حزب الله چگونه عمل کرده است؟

وی افزود: پس از خروج رژیم صهیونیستی از جنوب ما مانع از ورود فرد مسلح از جنبش امل و حزب الله به مناطق مسیحی نشین شدیم. در هر منطقه که حزب نیروهای لبنانی وارد شده است جنگ رخ داده است.

نصرالله گفت: از سال ۲۰۰۰ ما روند درستی را در پیش گرفتیم و حتی به مزدورانی که ما را شکنجه دادند و به قتل رساندند هم تعرضی نکردیم. هر آنکه از آنان که گرفتیم تحویل ارتش لبنان لبنان دادیم و آنانی که ما را کشتند را هم محاکمه نکردیم. ما فرصت تلافی داشتیم اما این در مرام ما و دین ما نیست.

حزب القوات اللبنانیه بزرگترین تهدید برای مسیحیان است

وی افزود: بزرگترین تهدید برای مسیحیان در لبنان حزب نیروهای لبنانی و رئیس آن است. بزرگترین تهدید برای امنیت مسیحیان لبنان حزب القوات اللبنانیه و رئیس آن است. بزرگترین تهدید است زیرا متحد داعش و جبهه النصره است.

دبیر کل حزب الله لبنان گفت: اگر داعش و جبهه النصره پیروز می‌شدند، مسیحی در سوریه نمی‌ماند. ائتلاف رئیس این حزب با داعش و جبهه النصره تهدیدی بزرگ برای سوریه و لبنان بود.

وی خطاب به مسیحیان گفت: آنکه مسیحیان را در عراق آواره کرد، گروههای تروریستی وهابی است که از سوی سعودی‌ها اداره می‌شود.

تلاش حزب القوات اللبنانیه برای از بین بردن تفاهم حزب الله با جریان ملی آزاد لبنان

نصرالله در ادامه اعلام کرد: ما از هر طرح گفتگو در کشور استقبال کرده ایم و با جریان ملی آزاد در سال ۲۰۰۵ تفاهم کردیم. تمام هم و غم ما فتنه سنی و شیعی است که حزب القوات اللبنانیه به دنبال آن است. اولین طرفی که علیه تفاهم با جریان ملی آزاد لبنان ایستاد حزب القوات اللبانیه و رئیس آن است. این حزب از هیچ تلاشی برای از بین بردن این تفاهم دریغ نکرده است.

وی تاکید کرد: ما به وظیفه خود عمل کردیم ما تهدیدی برای احدی نیستیم. ما شرطی بر رئیس جمهوری در انتخابات نگذاشتیم. سلیمان فرنجیه در کنار ما در انتخابات ایستاد و وفادار ماند.

حزب الله ۱۰۰ هزار نیروی رزمی برای دفاع از لبنان دارد

وی افزود: به حزب القوات اللبنانیه و رئیس آن توصیه می‌کنم که از ذهنیت جنگ داخلی خارج شود. محاسبات این حزب غلط است. شاکله نظامی حزب الله به تنهایی ۱۰۰ هزار رزمنده است. ما این رزمندگان را برای جنگ داخلی تجهیز نکرده ایم بلکه برای حمایت از کشور در برابر دشمنان تجهیز کرده ایم.

خطاب به جعجع: محاسبات تو صد در صد غلط است

وی خطاب به رئیس حزب القوات اللبنانیه گفت: محاسبات تو صد در صد غلط است. محاسبات ما درست است واصولی برای خود داریم و به اخلاق پایبندیم. عاقل باش و از جنگ‌های خود و جنگ‌های ما عبرت بگیرید.

نصرالله تاکید کرد: دولت و همه لبنانی‌ها باید در برابر این جنایتکار و خونریز به منظور ممانعت از ایجاد جنگ داخلی بایستند. ما برای اولین بار تعداد رزمندگان را گفتیم به منظور جلوگیری از جنگ داخلی نه تهدید به جنگ.

برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز حق ماست

وی افزود: تظاهرات مسالمت مانند دیگران حق ماست. ما فراخوان عمومی ندادیم و قصد حمله نداشتیم بلکه به دنبال تظاهرات مسالمت آمیز بودیم. شعارهایی سر داده شد اما پس از آن تیراندازی شروع و شهیدانی برجای گذاشت. دستگاه‌های امنیتی به ما گفتند که کسانی که شهید شدند بر اثر تیراندازی حزب القوات اللبنانیه شهید شدند.

خواستار تحقیق سریع و جدی هستیم

نصرالله تاکید کرد: پس از تیراندازی و شهیدن شدن شماری از تظاهرات کنندگان، جوانان به دنبال سلاح برای واکنش به متجاوزان برآمدند. ما خواستار تحقیق جدید وسریع هستیم و اینکه چگونه کشتار رقم خورد ما خواستار مجازات مسئولان هستیم.

نصرالله خطاب به حامیان مقاومت از آنها خواستند که در راستای خواسته‌های آمریکا و شیطان بزرگ و اسرائیل و القوات اللبنانیه حرکت نکنند.

روند درست مجازات قاتلان است

وی گفت: روند درست در زمینه شهیدان الطیونه تحقیق و مجازات قاتلان است.

نصرالله تاکید کرد: اگر سیاسی کاری در زمینه تحقیقات شود هر رخدادی ممکن است که رخ دهد ما خون شهیدانمان را رها نخواهیم کرد.

ما مخالف سیاسی کاری در پرونده انفجار بندر بیروت هستیم

درباره پرونده انفجار بندر بیروت هم گفت: ما شهیدانی داده ایم و بسیار مایل هستیم که حقایق روشن شود زیرا از لحظه اول مورد هدف قرار گرفتیم. اگر روند تحقیقات مسیر دیگری را طی کند ما ساکت نخواهیم ماند.

نصرالله گفت: حزب القوات اللبنانیه اولین سوء استفاده کننده از انفجار بندر بیروت است. هر آنکه ما را متهم می‌کند دلیلی بیاورد. ما مخالفت روند سیاسی کاری در پرونده انفجار بندر بیروت هستیم.

مسئولان انفجار بندر بیروت قضاتی هستند که اجازه ورود ماده نیترات را دادند

دبیر کل حزب الله لبنان گفت: آیا خواسته ما برای تغییر قاضی تهدید است و تهدید آمریکایی درباره تغییر آن آن تهدید نیست؟ مسئولان انفجار بندر بیروت قضاتی هستند که اجازه ورود ماده نیترات را به بندر دادند. کسی به این قضات کاری نداشت و به سراغ مسئولان خاصی رفتند.

وی با اشاره به دخالت‌های سفارتخانه‌های خارجی در این پرونده گفت: ای دولت قانون وارد عمل شوید و به مسئولیت خود عمل کنید زمان در حال سپری شدن است و زمان رسیدگی فرا رسیده است.

شهیدان الطیونه هم ردیف شهیدان مقاومت هستند

نصرالله شهیدان منطقه الطیونه را هم ردیف شهیدان مقاومت دانست و گفت: ما باید حافظ هدفی باشیم که هزاران شهید به خاطر آن شهید شدند و آن لبنانی امن و مستقر است. آمریکا به دنبال جنگ داخلی است همان چیزی که در کشورهای دیگر رخ داد و به دنبال گرفتن همزیستی مسالمت آمیز ماست.

وی خطاب به حزب القوات اللبنانیه گفت: آیا در صورت بروز جنگ اسرائیل عاجز به شما کمک می‌کند یا آمریکا و عربستان؟

خانواده شهیدان صبر پیشه کنند

دبیر کل حزب الله لبنان از خانواده شهیدان خواست که صبر و بیداری پیشه کنند تا آخرین مین یا گزینه دشمن خنثی شود.