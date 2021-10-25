مصر شهرک سازی جدید صهیونیست ها در اراضی فلسطینی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، وزارت خارجه مصر در واکنش به طرح رژیم صهیونیستی برای ساخت بیش از هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی جدید در کرانه باختری، این طرح را محکوم کرد و گفت: قاهره طرح گسترش شهرک‌سازی را با نگرانی زیادی، دنبال می‌کند.

به گفته قاهره این اقدام تل آویو می‌تواند به ارتباط اراضی فلسطینی از نظر جغرافیایی ضرر وارد کند و به صورت تدریجی، راهکار دو دولتی و آینده کشور فلسطین را از بین ببرد.

مصر در بیانیه خود همچنین تأکید کرده که شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی، فاقد مشروعیت است و غیر قانونی محسوب می‌شود و تل آویو می‌بایست از هر گونه اقدام یکجانبه که می‌تواند به آینده تشکیل کشور فلسطین و تحقق فرآیند صلح آسیب بزند، دست بردارد.

منابع رژیم صهیونیستی به تازگی از تلاش این رژیم برای ساخت شهرک‌های جدید در کرانه باختری خبر دادند.

منابع وابسته به رژیم صهیونیستی اعلام کردند که این رژیم قصد ساخت ۱۳۵۵ واحد مسکونی جدید در کرانه باختری را دارد.

چند روز قبل هم یک مرکز حقوقی در اراضی اشغالی اعلام کرده بود که کار ساخت یک شهرک در شهر الخلیل توسط پیمانکاران و ارتش رژیم صهیونیستی در حال پیگیری است.

بر اساس این گزارش، شهرک مذکور نخستین شهرک اشغالگران در شهر الخلیل طی ۲۰ سال اخیر است.

طبق این اعلام، شهرک مذکور از ۳۱ واحد مسکونی تشکیل شده و کار ساخت آن در ایستگاه قدیمی اتوبوس‌های الخلیل که پیشتر از دولت اردن به اجاره گرفته شده بود، در حال پیگیری است.

بر اساس گزارش این سازمان حقوقی، کابینه جدید رژیم صهیونیستی به ریاست نفتالی بنت در موضوع مناقشه با فلسطین تمرکز خود را بر توسعه شهرک‌ها و انضمام بیشتر مناطق کرانه باختری به اراضی اشغالی گذاشته است.

گفتنی است که الخلیل بزرگترین شهر کرانه باختری است. توسعه شهرک‌های رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین در سایه بی توجهی جامعه بین الملل صورت می‌گیرد.