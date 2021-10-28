به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس به طرح جدید رژیم صهیونیستی برای شهرک سازی در کرانه باختری واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس گفت: موافقت رژیم صهیونیستی با ساخت بیش از ۳ هزار واحد مسکونی جدید برای صهیونیست‌ها در کرانه باختری، جنایت جنگی علیه موجودیت فلسطینیان از طریق مصادره اراضی آنها و کوچاندن ساکنان اصلی این سرزمین است.

حازم قاسم تصریح کرد که این یک جنایت جنگی به تمام معنا است و ثابت می‌کند که توسعه شهرک‌سازی، سیاست ثابت تمامی کابینه های رژیم صهیونیستی است.

قاسم تاکید کرد که تصمیم رژیم صهیونیستی برای توسعه شهرک‌سازی، بار دیگر بی‌اعتنایی این رژیم به حقوق ملت فلسطین در سرزمین خود که تمامی قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی متضمن آن هستند را نشان داد.

وی اظهار داشت که توسعه شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری مستلزم تشدید تمامی شیوه‌های مقاومت است و تشکیلات خودگردان نیز باید فورا به همکاری امنیتی با این رژیم پایان داده و دستان مقاومت را برای مقابله با اشغالگران باز بگذارد.