فوت سالانه ۴ هزار نفر در تهران به دلیل آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه اعلام کرد: در شهر تهران بنابر آمار اعلام شده سالانه ۴ هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. در زمینه کاهش آلودگی هوا قانون داریم اما این قانون یا حتی قانون هوای پاک نیاز به بازنگری دارد.

حمل و نقل عمومی تهران وضعیت نامناسبی دارد

وی افزود: حمل و نقل عمومی تهران وضعیت نامناسبی دارد و عمر اکثر این دستگاه‌ها بالای ۱۲ سال است، همچنین هر موتورسیکلت ۳ برابر یک خودرو آلودگی ایجاد می‌کند. معاینه فنی و مسائل این چنین از مواردی بود که در جلسه با نمایندگان مجلس خواستیم به آن ورود کنند تا در آینده شاهد ادامه وضع موجود نباشیم.

حمیدی گفت: ساخت و سازهایی که در شهر رخ می‌دهد می‌تواند سبب ترافیک شود که در همین راستا پلیس باید مکانیزم‌های هوشمند در اختیار داشته باشد تا از اداره سنتی پایتخت جدا شود و ترافیک تهران را هوشمند کنترل و مدیریت کند.

افزایش ۳۷ درصدی استفاده از خودروهای شخصی

رئیس پلیس راهور پایتخت بیان کرد: ۳۷ درصد افزایش تردد خودروهای شخصی را در شبکه معابر و ۳۳ درصد کاهش استفاده از حمل و نقل عمومی را نسبت به سال ابتدایی ورود کرونا به کشور داریم.

به گفته وی محدودیت شبانه کرونایی مزید بر علت ترافیک عصرگاهی در پایتخت است.

حمیدی خاطرنشان کرد: طرح ترافیک به دوران قبل از کرونا برگردد یا متناسب با شرایط فعلی شود، پیک شروع ساعت کاری ادارات تأثیر در ترافیک دارد این در حالی است که هنوز مدارس بازگشایی نشدند و برف و بارانی در تهران نیامده است.

جان باختن ۲۵۵ تهرانی در ۶ ماهه اول سال

رئیس پلیس پایتخت بیان کرد: در شش ماهه اول سال ۲۵۵ نفر شهروند تهرانی در تصادفات جان خود را از دست داده‌اند که از این تعداد ۱۰۸ نفر آنها عابر پیاده بودند. همچنین ۱۲۶ نفر از ۲۵۵ نفر موتورسیکلت سواران بود که ۴۶ درصد از سهم تصادفات هم به آنها تعلق می‌گیرند البته ۳ درصد کاهش در این زمینه نسبت به سال گذشته داشته‌ایم که نشان می‌دهد طرح‌های آموزشی مثل موتوریار تأثیر داشته است.

وی گفت: ۱۱۰ هزار موتورسیکلت سوار از ابتدای آغاز طرح موتوریار به جای توقیف و انتقال به پارکینگ در سطح شهر آموزش دیده‌اند.

حمیدی بیان کرد: دوستانی که مخالف اجرای طرح موتوریار هستند پیشنهادات خود را به جای توقیف به ما ارائه دهند.

موتوریار نقش مثبتی در کاهش تخلفات موتورسواران داشته است

رئیس پلیس راهور پایتخت اظهار کرد: بر اساس آمار ما طرح موتوریار در کاهش تخلفات موتورسواران نقش مثبت داشته است و یک موتورسوار متخلف نهایتاً دوبار مرتکب تخلف شده است.

وی ادامه داد: در تهران میانگین روزی ۲ هزار تصادف اعم از خسارتی، جرحی و فوتی داریم؛ در سال حدود ۶۰۰ تهرانی در تصادفات جان خود را از دست می‌دهند، البته با اقدامات پلیس تصادفات در پایتخت در سال‌های اخیر کاهشی بوده است.

۴۴ درصد از علل تصادفات عدم توجه به جلو است

حمیدی گفت: در تحلیل آمار تصادفات و علل آنها باید بگویم که عدم توجه به جلو ۴۴ درصد و عدم توانایی در کنترل وسایل نقلیه ۲۳ درصد بوده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ادامه داد: استفاده از مسیریاب‌های ایرانی نقش مثبتی در کاهش تصادفات و روان سازی ترافیک داشته است چراکه نقشه نقاط حادثه‌خیز و مسائلی که راننده باید در حین رانندگی از آن باخبر باشد را ما در اختیار مسیریاب‌های ایرانی گذاشته‌ایم.

حمیدی با بیان اینکه تهران در خیلی از مقاطع تبدیل به پارکینگ شده است، گفت: حمل و نقل عمومی، پارکینگ‌ها و هزینه‌های آن، کاهش سفرهای ضروری، حمل و نقل عمومی در مجموع یک بسته است که باید در تمام این موارد برای کاهش ترافیک اقدامات انجام شود.

رئیس پلیس راهور تهران با بیان اینکه بهبود بخشیدن به ترافیک تهران الزاماتی دارد، عنوان کرد: بیشترین تصادفات تهران در معابر بزرگراهی همچون بزرگراه آزادگان و امام علی (ع) روی می‌دهد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه دولت در ادوار گذشته برای ناوگان حمل و نقل عمومی اعتبار لازم را تخصیص نداد، گفت: به اقداماتمان باید سرعت ببخشیم.