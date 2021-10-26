  1. جامعه
  2. شهری
۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۵۱

با صدور احکام جدید از سوی زاکانی انجام شد؛

انتصابات جدید در شهرداری تهران

انتصابات جدید در شهرداری تهران

شهردار تهران سرپرست دو اداره‌کل فرهنگی شهرداری تهران و سلامت شهرداری تهران را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران با صدور حکمی محمدحسن جعفرزاده را به عنوان سرپرست اداره‌کل فرهنگی شهرداری تهران منصوب کرد.

جعفرزاده، دارای سطح خارج فقه و فلسفه حوزه علمیه قم و مؤلف بیش از ۱۰ عنوان کتاب در زمینه فرهنگ و گفتمان انقلاب اسلامی است.

وی پیش از این، مسئول کمیته تخصصی فرهنگ و سبک زندگی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئول کمیته ارزیابی کارگروه فرهنگ و هنر نهاد ریاست جمهوری، رئیس مرکز گفتمان انقلاب اسلامی، قائم مقام و معاون بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی و تولیدکننده مستندهای فرهنگی اجتماعی بوده است.

پیش تر محی‌الدین فاضلیان این سمت را در شهرداری تهران بر عهده داشت.

زاکانی شهردار تهران همچنین در حکمی دیگر، حمید صاحب را عنوان سرپرست اداره کل سلامت شهرداری تهران منصوب کرد.

صاحب دانش آموخته پزشکی و دوره عالی سلامت از دانشگاه علوم پزشکی تهران است و پیش از این مدیر گروه اجتماعی و خانواده شبکه سلامت و مسئول برنامه‌ریزی شورای سیاستگذاری سلامت سازمان صدا و سیما بوده است.

وی همچنین به عنوان محقق در زمینه آسیب‌های اجتماعی، خانواده، جمعیت و رسانه مشغول به فعالیت بوده است.

پیش تر زینب نصیری سمت مدیر کل سلامت شهرداری تهران را بر عهده داشت.

کد مطلب 5336214
سمیرا خباز

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد IR ۰۲:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۸
      1 0
      پاسخ
      بعضی از شهرداریها حق الناس را رعایت نمیکنند وجریمه های سنگینی برای شهروندان میتراشند امیدواریم که اصلاح شود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها