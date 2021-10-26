انتصابات جدید در شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران با صدور حکمی محمدحسن جعفرزاده را به عنوان سرپرست اداره‌کل فرهنگی شهرداری تهران منصوب کرد.

جعفرزاده، دارای سطح خارج فقه و فلسفه حوزه علمیه قم و مؤلف بیش از ۱۰ عنوان کتاب در زمینه فرهنگ و گفتمان انقلاب اسلامی است.

وی پیش از این، مسئول کمیته تخصصی فرهنگ و سبک زندگی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئول کمیته ارزیابی کارگروه فرهنگ و هنر نهاد ریاست جمهوری، رئیس مرکز گفتمان انقلاب اسلامی، قائم مقام و معاون بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی و تولیدکننده مستندهای فرهنگی اجتماعی بوده است.

پیش تر محی‌الدین فاضلیان این سمت را در شهرداری تهران بر عهده داشت.

زاکانی شهردار تهران همچنین در حکمی دیگر، حمید صاحب را عنوان سرپرست اداره کل سلامت شهرداری تهران منصوب کرد.

صاحب دانش آموخته پزشکی و دوره عالی سلامت از دانشگاه علوم پزشکی تهران است و پیش از این مدیر گروه اجتماعی و خانواده شبکه سلامت و مسئول برنامه‌ریزی شورای سیاستگذاری سلامت سازمان صدا و سیما بوده است.

وی همچنین به عنوان محقق در زمینه آسیب‌های اجتماعی، خانواده، جمعیت و رسانه مشغول به فعالیت بوده است.

پیش تر زینب نصیری سمت مدیر کل سلامت شهرداری تهران را بر عهده داشت.