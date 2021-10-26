نخستین سیاره خارج از کهکشان راه شیری رصد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، کارشناسان با استفاده از رصدخانه پرتو ایکس چاندرا ( متعلق به ناسا) و تلسکوپ XMM-نیوتن آژانس فضایی اروپا سیاره‌ای در کهکشان مارپیچ M۵۱ رصد کرده‌اند.

تاکنون بیش از ۴ هزار سیاره خارج از منظومه شمسی کشف شده که همه آنها در کهکشان راه شیری قرار دارند و بیشتر آنها کمتر از ۳ هزار سال نوری با زمین فاصله دارند.

رزان دی استفانون از مرکز فیزیک اخترشناسی دانشگاه هاروارد و محقق ارشد این پژوهش می‌گوید: سعی داریم با جستجو در طول موج‌های اشعه ایکس سیارات احتمالی را کشف کنیم. این استراتژی به کشف سیارات در کهکشان‌های دیگر نیز کمک می‌کند.

سیاره احتمالی مذکور بر اساس روش ترانزیت با اشعه ایکس رصد شده است. در این روش کاهش نور اشعه ایکس هنگام گذر سیاره از جلوی آن وجود شیء آسمانی را تأیید کرد.

این شیء آسمانی احتمالاً بخشی از منظومه M۵۱-ULS-۱ است که سیاه چاله یا ستاره‌ای نوترونی و یک ستاره همراه با حجمی حدود ۲۰ بار بزرگ‌تر از خورشید در آن قرار دارند.

طی مشاهده این منظومه انتشار اشعه ایکس به صفر رسید که احتمالاً نشان می‌دهد سیاره هم اندازه زحل است و مدار ستاره نوترونی یا سیاهچاله دو برابر فاصله زحل تا خورشید است. به گفته ناسا اشعه ایکس از ستاره‌های دوتایی منتشر می‌شود که در حقیقت شامل یک ستاره نوترونی یا سیاهچاله هستند و گاز ستاره همراه را به سمت خود می کشند. هر ماده‌ای نزدیک ستاره نوترونی یا سیاهچاله بسیار داغ می‌شود و با اشعه ایکس می‌درخشد.

هرچند به داده‌های بیشتری برای تأیید وجود سیاره نیاز است. اما اطلاعات کنونی نشان می‌دهد هر مدار سیاره دور منظومه دوتایی حدود ۷۰ سال طول می‌کشد.