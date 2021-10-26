بیش از ۲۷هزار دانش آموز کرمانشاهی فاقد گوشی هوشمند

مجید یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال‌جاری و با توجه به ادامه شیوع کرونا در استان کرمانشاه و سراسر کشور سال تحصیلی جدید با محدودیت‌های حضور دانش آموزان آغاز شد و اولویت نخست آموزش و پرورش استان سلامت دانش آموزان است.

وی افزود: با توجه به تعداد محدود دانش آموزان در مناطق روستایی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، مدارس در مناطق روستایی و عشایری به صورت حضوری برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین کلاس‌های کارگاهی فنی و حرفه‌ای و پایه اول و دوم ابتدایی به لحاظ اهمیت آموزش کلاس‌ها با رضایت والدین و نظر شورای آموزشی مدرسه با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به صورت حضوری است.

یزدان پناه خاطر نشان کرد: اجباری برای حضور در کلاس‌های درس در مهر ماه وجود نداشته و دانش آموزانی که در مدرسه حضور ندارند از طریق شبکه شاد آموزش خود را دریافت می‌کنند و بازگشایی مدارس در استان کرمانشاه مطابق با نظر ستاد ملی کرونا خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه شیوع کرونا و آموزش مجازی مشکلاتی را برای خانواده‌های کم بضاعت به وجود آورده، گفت: بر اساس آمار گرفته شده در سال ۹۹، ۳۰ هزار و ۷۰۱ دانش آموز فاقد تبلت بودند که با تلاش‌های صورت گرفته در ۲ سال گذشته سه هزار و ۵۵۰ دستگاه تبلت به دانش آموزان کم بضاعت اهدا شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه بیان کرد: سه هزار و ۵۵۰ تبلت اهدا شده به دانش آموزان توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، خیرین و … تأمین شده است.

یزدان پناه افزود: همچنان ۲۷ هزار و ۱۵۱ دانش آموز در استان کرمانشاه فاقد تبلت و گوشی هوشمند هستند که از خیرین تقاضا داریم جهت تأمین این تبلت‌ها مشارکت کنند.