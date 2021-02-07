مجید یزدان پناه صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال تحصیلی جاری ۳۲۷ هزار و ۳۶۹ دانش‌آموز در سطح استان مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد بر اساس آخرین آمارهای موجود ۳۰۳ هزار و ۱۱۲ دانش‌آموز در شبکه شاد فعال هستند.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۴ هزار دانش‌آموز معادل ۷.۴۱ درصد به شبکه شاد دسترسی نداشته که تلاش می‌کنیم با جلب حمایت خیرین برای خرید تبلت امکان آموزش این دانش‌آموزان را در بستر فضای مجازی فراهم کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تاکید کرد: تعداد دانش‌آموزان فاقد تبلت در ابتدای شروع آموزش در شبکه شاد ۲۸ هزار نفر بوده که این رقم با همت خیرین و نهادهای حمایتی برای تهیه و اهدا تبلت به دانش آموزان نیازمند به ۲۴ هزار نفر رسیده است.

یزدان پناه تصریح کرد: تدریس دروس دانش‌آموزانی که به شبکه شاد دسترسی ندارند به صورت آموزش‌های حضوری، تدارک بسته‌های آموزشی و آموزش از طریق تلویزیون و رادیو فراهم شده است.

وی به امکان آموزش حضوری دانش آموزان از اول بهمن ماه اشاره کرد و افزود: بیش از ۸۰ درصد از دانش‌آموزان ساکن روستاهای استان کرمانشاه نسبت به برگزاری کلاس‌های حضوری استقبال کرده و هم اکنون در مدارس حاضر شدند.

یزدان‌پناه با اشاره به اقدامات حوزه آموزش و پرورش استان کرمانشاه از سال ۹۶ تاکنون گفت: افزایش تعداد مراکز علمی و زبان‌های خارجی از ۴۱۳ مرکز به ۵۲۳ مرکز، افزایش تعداد مدارس پیش دبستانی از ۴۱۰ مدرسه به ۵۹۸ مدرسه، اضافه شدن ۱۷ فضای درون مدرسه‌ای به فضای ورزشی و ایجاد ۶ زمین چمن مصنوعی از جمله اقدامات این اداره کل در سال‌های اخیر بوده است.

وی ادامه داد: اعتبارات تخصصی اداره تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی استان کرمانشاه در سال ۹۶ یک هزار و ۱۰۰ میلیون ریال بوده که این رقم در سال ۹۹ به یک هزار و ۵۰۰ میلیون ریال رسیده و اعتبارات تخصیصی اداره سلامت و تندرستی در سال ۹۶ از ۳۱۰ میلیون ریال به یک هزار میلیون ریال در سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است.