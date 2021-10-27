جذب ۱۰ هزار حامی جدید طی اجرای طرح محسنین در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان ترکمانه در آئین تجلیل از حامیان فرزندان ایتام و محسنین تأثیر گذار در برگزاری کیفی پویش بزرگ ایران مهربان که به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و با حضور تعدادی از خیران و مسئولان استان کرمانشاه به صورت وبینار برگزار شد، اظهار کرد: پویش ایران مهربان از نیمه دوم سال ۹۹ با هدف جذب حامیان معنوی برای حمایت از ایتام و فرزندان محسنین به اجرا درآمده است.

وی با بیان اینکه این پویش با همت و مساعدت خیران نیکوکار، استانداری، سپاه پاسداران، دستگاه‌های اجرایی و اصناف و مشاغل استان کرمانشاه برگزار شده است، افزود: از ابتدای اجرای پویش ایران مهربان تاکنون ۱۰ هزار حامی جدید حمایت از ایتام و فرزندان محسنین در استان کرمانشاه را برعهده گرفته‌اند.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه این نهاد حمایت از ۱۰ هزار فرزند یتیم و محسنین در استان را بر عهده دارد، تصریح کرد: با پیوستن حامیان جدید به پویش ایران مهربان تعداد حامیان معنوی فرزندان ایتام و محسنین کرمانشاهی از ۳۴ هزار نفر فراتر رفته است.

ترکمانه تاکید کرد: مساله ارزشمند در این پویش افزایش میانگین کمک‌های دریافتی فرزندان ایتام در استان به حدود ۹۰۰ هزار تومان در ماه است.

وی بیان کرد: با اجرای پویش ایران مهربان در کشور و به تبع در استان کرمانشاه هیچ فرزند یتیم و محسنینی بدون حامی نمانده است.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: امیدواریم با مشارکت خیران نیک اندیش، اصحاب رسانه و دستگاه‌های اجرایی بر تعداد حامیان و کیفیت پویش ایران مهربان افزوده شود.

گفتنی است، حامیان نیکوکار در شش ماهه نخست سال جاری ۳۱ میلیارد تومان به فرزندان معنوی تحت حمایت اهدا کرده‌اند که این میزان کمک از رشد ۹۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته برخوردار بوده است.