به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه ایونینگ استاندارد، «لیز تراس» وزیر خارجه انگلیس امروز سه شنبه در مجلس عوام این کشور ادعا کرد که اگر ایران به آنچه وی تعامل «معنادار» در مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای نامید، مشغول نشود، «در رویکرد خود تجدیدنظر خواهیم کرد و تمامی گزینه‌ها روی میز خواهد بود»!

وزیر خارجه انگلیس بدون اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ میلادی با ایران و تداوم انفعال اروپا در قبال تعهداتش پیرامون برجام در این خصوص گفت: ایران هیچ توجیه غیرنظامی معتبری برای افزایش (برنامه) هسته‌ای خود ندارد. همانطور که برای همتای ایرانی خود روشن کردم، ایران باید فوراً به میز مذاکره بازگردد.

این در حالیست که ایران بارها تأکید کرده است که به عنوان یکی از امضاءکنندگان پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان‌پی‌تی) و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی، حق دستیابی به فناوری هسته‌ای را برای مقاصد صلح آمیز دارد.

علاوه بر این، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کرده‌اند اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح آمیز انرژی هسته‌ای این کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده‌اند.

ایران علاوه بر این در سال ۲۰۱۵ به توافقی با کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ برای حل و فصل تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای خود دست پیدا کرد.

علی‌رغم اذعان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پایبندی ایران به تمامی تعهداتش، دولت آمریکا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ به صورت یکجانبه از این توافق خارج شد.

تا کنون ۶ دور مذاکره در شهر وین میان آمریکا و سایر طرف‌های برجام غیر از ایران برای تسهیل بازگشت آمریکا به برجام انجام شده است. طرف‌ها می‌گویند پیشرفت‌های ملموسی در این مذاکرات حاصل شده اما پاره‌ای اختلافات کماکان باقی است.