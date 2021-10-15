فرانسه: ایران نقض برجام را متوقف کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، وزارت خارجه فرانسه امروز (جمعه) مدعی شد که ایران باید به همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی بازگردد.
این وزارتخانه بدون اشاره به تعلل اروپا در فراهم کردن شرایطی که به برخورداری ایران از مزایای برجام منجر شود؛ مدعی شد: ایران باید تمام موارد نقض توافق هسته ای ۲۰۱۵ را متوقف کند و تمایل برای بازگشت به مذاکرات هستهای را در عمل نشان دهد.
دو روز پیش و در آستانه سفر «انریکه مورا» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران نیز، «آنه کلایر لجاندر» سخنگوی وزارت خارجه فرانسه مدعی شده بود: ایران همچنان که از مذاکره سر باز میزند، واقعیتهایی را در حوزه میدانی ایجاد میکند که بازگشت به برجام را پیچیدهتر میکند. بنابراین، برجام در زمینهای از بحران قرار دارد و سفر مورا به تهران در لحظهای حیاتی برای آینده توافق هستهای رخ میدهد.
ایالات متحده ۳ سال پیش به طور یکجانبه از برجام خارج شد و با اعمال تحریمهای ظالمانه، فشار حداکثری علیه ایران وارد کرد هر چند به اذعان مقامات آمریکایی، سیاست فشار حداکثری علیه ایران با شکست روبرو شده است.
از سوی دیگر، ایران و آژانس بینالمللی انرژی هستهای اسفندماه پارسال به توافقی دست یافتند که بر پایه آن تهران در چارچوب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران» تعهدات داوطلبانه برجام از جمله اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرده و دوربینهای نظارتی برخی از مراکز هستهای را تا سه ماه از دسترس بازرسان آژانس دور نگه میدارد. مقرر شد که اگر تحریمهای آمریکا ظرف سه ماه به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس میگذارد، در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.
این مهلت سه ماهه یک بار نیز به مدت یک ماه دیگر تمدید شد و ایران قبول کرد تا از پاک کردن فیلمها خودداری کند اما از سوم تیرماه با بدعهدی طرفهای غربی و آمریکا برای احیای برجام، ایران نیز دیگر این مهلت را تمدید نکرده است.
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