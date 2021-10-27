حق ترجمه «ماجراهای راسو و گورکن» خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات فاطمی، حق‌نشر مجموعه‌ سه‌جلدی «ماجراهای راسو و گورکن» اثر امی تیمبرلیک که تاکنون دو جلد از آن به زبان انگلیسی منتشر شده، توسط بخش کودک و نوجوان انتشارات فاطمی (کتاب‌های طوطی) خریداری شد و بناست به‌زودی ترجمه فارسی این‌مجلدات منتشر و در بازار نشر عرضه شوند.

این‌مجموعه‌رمان ، ماجرای یک گورکن سنگ‌شناس را روایت می‌کند که در خانه‌ عمه‌ خود به تحقیق روی سنگ‌های معدنی مشغول است تا اینکه مهمانی ناخوانده در خانه را می‌زند. راسو هم‌خانه‌ جدید اوست که از این‌به‌بعد باید با گورکن زندگی کند. داستان این‌دوستی ناخواسته با تصاویری از جان کلاسن همراه شده است.

ترجمه فارسی مجلدات اول و دوم این‌مجموعه به‌زودی در قالب کتاب‌های طوطی منتشر می‌شوند.