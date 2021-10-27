برداشت ۱۳۵ هزار تن برگ سبز چای/ ۸۶ درصد مطالبات پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب جهانساز ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به پایان فصل برداشت برگ سبز چای از باغات شمال کشور، اظهار کرد: امسال ۱۳۵ هزار و ۴۶۹ تن برگ سبز چای توسط چایکاران استان‌های گیلان و مازندران برداشت شده است.

وی با بیان اینکه ارزش اقتصادی این میزان برگ سبز چای برداشت شده ۷۶۰ میلیارد تومان است، گفت: تاکنون ۶۵۵ میلیارد تومان معادل ۸۶ درصد این مبلغ به عنوان مطالبات چایکاران به حساب آنها واریز شده است.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه ۴۳ درصد معادل ۵۸ هزار و ۹۲۷ تن از برگ‌های برداشت شده از نوع درجه یک هستند، افزود: امسال بیش از ۳۰ هزار تن چای خشک نیز توسط ۱۶۰ کارخانه چایسازی تولید شده است.

رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه امروز شرایط برای پرداخت تسهیلات بهزراعی نیز فراهم شده است، گفت: چایکاران نمی‌توانند در این زمینه درخواست خود را به اداره چای شهرستان‌ها ارائه کنند.