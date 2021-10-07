آغاز چین پاییزه برگ سبز چای از باغات شمال کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب جهانساز با اشاره به آغاز چین پاییزه برگ سبز چای در باغات شمال کشور، اظهار کرد: از روز گذشته برداشت برگ سبز چای از ۲۸ هزار هکتار باغ‌های گیلان و مازندران آغاز شده و تا پایان مهر ماه ادامه دارد.

جهانساز در ادامه به ادامه خرید تضمینی برگ سبز چای نیز اشاره کرد و گفت: چایکاران هر چه زودتر برگ سبز چای از باغ‌های خود را برداشت کنند.

وی با بیان اینکه از ابتدای فصل برداشت امسال تاکنون ۱۲۵ هزار تن برگ سبز چای به ارزش ۷۰۸ میلیارد تومان از چایکاران شمال کشور خریداری شده است، اضافه کرد :۶۲۵ میلیارد تومان، بیش از ۸۸ درصد بهای برگ سبز چای، تاکنون به حساب چایکاران واریز شده است.

رئیس سازمان چای کشور گفت: ۱۰۰ درصد بهای برگ سبز چای قدر سهم دولت تا تاریخ ۳۱ شهریور به چایکاران پرداخت شده است.