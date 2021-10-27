۳۴۰۰ نیازمند ایلامی صاحب شغل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهری ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته توسط کمیته امداد مرکز در ۱۷ شاخص ارزیابی شده از جمله در زمینه‌های کاریابی، آموزش شغلی، راهبری شغلی و چند شاخص دیگر کمیته امداد استان ایلام توانسته است در جایگاه نخست در بین استان‌های کشور قرار بگیرد.

وی افزود: در این مدت شش ماهه، امداد استان ایلام توانسته است در زمینه کاریابی و آموزش صد درصد، راهبری شغلی ۴۶ درصد و در شاخص‌های دیگر نیز به بیش از ۴۲ درصد تعهدات اشتغال زایی امسال خود عمل کند و در جذب جهادگران کارآفرین نیز به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کند.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام در ادامه به عملکرد ۶ ماهه استان در زمینه کارآفرینی اشاره کرد و گفت: در این مدت بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان جویای شغل استان ایجاد شده است و در این زمینه ۱۰۷ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

طاهری تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا آخر امسال بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ شغل برای نیازمندان استان ایجاد می‌شود و در این زمینه نیز ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.