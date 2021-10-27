به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین امروز چهارشنبه در حساب کاربری خود در توئیتر به ازسرگیری مذاکرات وین اشاره کرد.
نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین در این خصوص نوشت: گفتگوهای وین درباره احیای برجام تا اواخر نوامبر (آذر ماه) ازسرگرفته می شود.
این در حالیست که علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان امروز با «انریکه مورا» هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام در مقر اتحادیه اروپا دیدار کرد.
این دیدار پشت درهای بسته در ساختمان اتحادیه اروپا در بروکسل روی داد.
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