پکن: از بازگشت تهران به مذاکرات هسته ای استقبال می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «وانگ ونبین» سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات معاون وزیر خارجه ایران مبنی بر از سرگیری مذاکرات احیای برجام، اعلام کرد که پکن از اعلام بازگشت ایران به مذاکرات وین استقبال می‌کند.

وانگ در این رابطه گفت: این در راستای منافع مشترک جامعه بین‌المللی است که برجام را در اسرع وقت به مسیر خود بازگرداند و صلح و ثبات منطقه را ارتقا دهد. چین از اعلام بازگشت ایران به مذاکرات وین قبل از پایان نوامبر استقبال می‌کند.

وی همچنین افزود: پکن از دعوت ایران برای سفر رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قدردانی و از هر دو طرف در حل اختلافات از طریق گفتگو حمایت می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین با اشاره به دور قبلی گفتگوها افزود: در شش دور قبلی مذاکرات در مورد از سرگیری تعهدات که در نیمه اول سال جاری برگزار شد، پیشرفت مهمی حاصل شده است. همه طرف‌ها باید تلاش‌های تازه‌ای را برای پیشرفت در مذاکرات بر اساس اصل عینیت و عدالت انجام دهند.

وانگ همچنین تاکید کرد که ایالات متحده باید سیاست نادرست «فشار حداکثری» خود بر ایران را کاملاً اصلاح کند و ایران باید بر این اساس پایبندی کامل خود را از سر بگیرد. سایر طرف‌ها نیز باید فضای مساعدی را برای دستیابی به اهداف فوق ایجاد کنند.

سخنگوی وزارت خارجه چین در پایان افزود: چین در ارتباط نزدیک با طرف‌های مربوطه باقی خواهد ماند و با مشارکت سازنده در مذاکرات، قاطعانه از برجام حمایت و برای حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران تلاش خواهد کرد.

پیشتر علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه درباره دیدارش با «انریکه مو را» هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام، در توییتی نوشته بود: گفتگوی جدی و سازنده‌ای با انریکه مو را درباره عناصر ضروری مذاکرات موفق داشتم. توافق کردیم پیش از پایان ماه نوامبر مذاکرات را آغاز کنیم. تاریخ دقیق هفته بعد اعلام خواهد شد.