به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران، فاز تهاجمی پروژه دفع و مقابله یکپارچه با آفات و عوامل مخل بیولوژیک محیطی در راستای برنامه راهبردی حفاظت پیشگیرانه، از امروز پنج‌شنبه ششم آبان‌ماه به مدت یازده روز در اماکن موزه‌ها، مخازن، ساختمان‌های اداری و محوطه این مجموعه اجرا می‌شود.

موزه‌های مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران در تاریخ‌های اعلام‌شده به شرح ذیل در روزهای آتی تعطیل خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند با توجه به این برنامه زمان‌بندی، از سایر موزه‌ها و محوطه باغ مجموعه نیاوران بازدید کنند.

موزه کوشک احمدشاهی جمعه ۷ آبان، موزه خودروهای اختصاصی شنبه ۸ آبان، کاخ‌موزه اختصاصی نیاوران یکشنبه و دوشنبه ۹ و ۱۰ آبان و موزه جهان‌نما سه‌شنبه ۱۱ آبان تعطیل خواهند بود.

این بخش پروژه مقابله یکپارچه با آفات که مبتنی بر روش مقابله‌ای و دفعی است، با طرح و نظارت بخش حفاظت و مرمت مجموعه نیاوران و با همکاری پژوهشگران و متخصصانی در زمینه حشره‌شناسی، مقابله با آفات، مهندسی سلامت و بهداشت محیط اجرا می‌شود.

در اجرای این پروژه از شیوه‌های گوناگون و متناسب با هر بخش و با اتکا بر مواد نوترکیب بر پایه ارگانیک و مواد مختلفی همچون ائروسل (دودزا)، پودر خشک جذبی و اخلال گوارشی، مهپاشی موضعی، استفاده از قالب‌ها و گرانول‌های ریپلنت و تدخینی و همچنین طعمه‌گذاری و تله‌گذاری استفاده خواهد شد.