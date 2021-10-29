به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قلی‌نژاد ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت مدیریت پسماندها در سواحل و دریا اظهار داشت: مشارکت مردم در موفقیت برنامه مدیریت پسماندها در ساحل و دریا بسیار مهم است.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح و اصولی پسماندها در سواحل و دریا نیازمند همکاری ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی مرتبط نظیر شهرداری‌ها، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان شیلات است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: برنامه مدیریت پسماندها در سواحل استان در دو سال اخیر مورد توجه قرار گرفته و نظارت بر کشتی‌ها و شناورهای دریایی وفق کنوانسیون‌های بین المللی با همکاری اداره کل بنادر در حال انجام است.

حفاظت از اکوسیستم دریایی

وی تاکید کرد: راه‌یابی و تخلیه زباله و پسماندها در دریا و سواحل یکی از آلودگی‌های محیط زیست اکوسیستم دریایی در دریاها و اقیانوس‌ها است که ضرورت دارد با توجه به اثرات نامطلوب پسماندها و زباله‌ها بر دریا و تنوع زیستی آن مدیریت پسماندها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

قلی نژاد ادامه داد: مدیریت اصولی پسماندها در راستای جلوگیری از تخلیه و ورود انواع پسماندها به دریا، نیازمند اقدامات مهم است و باید مدیریت پسماندها هم در خشکی و هم در دریا جدی گرفته شود.

وی افزود: مدیریت پسماندها باید در سواحل در شهرها و روستاهای ساحلی انجام و محل‌های تخلیه پسماندها در سواحل پاکسازی و محل‌های دفن استاندارد با فاصله مناسب از ساحل و دریا جانمایی شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: همچنین در سایت‌های گردشگری ساحلی به مدیریت پسماندها توجه ویژه ای شود و پسماندها به نحو مطلوب جمع آوری و به محل‌های دفن پسماند منتقل شود.

آموزش‌شهروندان و گردشگران

وی با تاکید بر اینکه باید آموزش‌های لازم به شهروندان و گردشگران ارائه شود خاطرنشان کرد: پسماندهای کشتی‌ها و شناورها وفق کنوانسیون‌های بین المللی مورد نظارت قرار گیرد و از تخلیه زباله کشتی‌ها و شناورها به دریا جلوگیری گردد.

قلی‌نژاد ادامه داد: برنامه مدیریت پسماندها در سواحل استان از سال ۹۸ با اولویت سواحل مناطق حفاظت شده استان آغاز شده و همچنین کانون‌های آلوده به پسماند در سواحل پاکسازی شده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اضافه کرد: برنامه آموزش صیادان و لنج داران در اسکله‌های مهم صیادی استان در راستای مشارکت آنها در جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریا در حال انجام است.