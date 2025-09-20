لاهیجان زاده: حفاظت از سواحل نیازمند همکاری مردم و مسئولان است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، در آستانه روز جهانی پاکسازی سواحل، با تأکید بر اهمیت حفاظت از سواحل کشور، اظهار داشت: سواحل به‌عنوان مرزهای زیستی میان خشکی و دریا، نقش حیاتی در حفظ تنوع زیستی، تأمین معیشت جوامع محلی و جذب گردشگران دارند. آلودگی این مناطق، به‌ویژه ناشی از منابع خشکی، تهدیدی جدی برای اکوسیستم‌های دریایی و سلامت انسان‌ها محسوب می‌شود.



وی افزود: پروتکل مقابله با آلودگی دریا ناشی از منابع خشکی، الحاق به کنوانسیون کویت و همچنین کنوانسیون تهران، چارچوبی قانونی برای کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان و دریای خزر فراهم کرده است تا با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اصلاحی، از ورود آلاینده‌ها به دریا جلوگیری کنند. این کنوانسیون‌ها بر اهمیت مدیریت جامع و هماهنگ سواحل تأکید دارد و از کشورهای عضو می‌خواهد که با همکاری یکدیگر، اقدامات مؤثری در راستای کاهش آلودگی‌های ناشی از منابع خشکی انجام دهند.



معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها در ادامه تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد، برنامه‌های متعددی را در سال‌های اخیر در سواحل کشور اجرا کرده است. این برنامه‌ها شامل پاکسازی سواحل از زباله‌ها، ارتقای آگاهی عمومی، مدیریت پسماند و توسعه پایدار سواحل به شما می‌رود.



لاهیجان زاده در پایان تأکید کرد: حفاظت از سواحل نیازمند همکاری همه‌جانبه مردم، مسئولان و سازمان‌های مختلف است. تنها با مشارکت فعالانه می‌توانیم سواحل کشور را از آلودگی‌ها پاک کرده و نسل‌های آینده را از نعمت‌های طبیعی بهره‌مند سازیم. سازمان حفاظت محیط زیست از تمامی تلاش‌های صورت‌گرفته در راستای پاکسازی سواحل تقدیر می‌کند و بر لزوم استمرار این اقدامات و مشارکت فعالانه مردم در حفاظت از محیط زیست تأکید دارد.