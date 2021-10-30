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۸ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۱۹

در پیامی؛

قالیباف درگذشت «حجت‌الاسلام سیدابراهیم میرباقری» را تسلیت گفت

قالیباف درگذشت «حجت‌الاسلام سیدابراهیم میرباقری» را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام سیدابراهیم میرباقری را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام سیدابراهیم میرباقری را تسلیت گفت.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ

حضرت آیت‌الله سید محمدمهدی میرباقری

نماینده محترم خبرگان رهبری و ریاست فرهنگستان علوم اسلامی قم؛

ارتحال اخوی بزرگوارتان روحانی گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم میرباقری از اساتید سطح عالی حوزه‌ های علمیه تهران موجب تاسف و تاثر گردید.

آن روحانی جلیل‌القدر عمر پربرکت خویش را صرف گسترش و نشر معارف دینی و علوم اسلامی، تربیت طلاب و ترویج شعائر اهل‌بیت علیهم‌السلام نمودند و در این مسیر باقیات صالحات ارزشمندی از خود بر جای گذاشتند.

اینجانب با تسلیت این ضایعه به حضرتعالی، بیت مکرم آن مرحوم، حوزه‌های علمیه تهران، شاگردان و سایر وابستگان، برای آن عالم گرانقدر علوّ درجات و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 5339175

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