به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام سیدابراهیم میرباقری را تسلیت گفت.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ

حضرت آیت‌الله سید محمدمهدی میرباقری

نماینده محترم خبرگان رهبری و ریاست فرهنگستان علوم اسلامی قم؛

ارتحال اخوی بزرگوارتان روحانی گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم میرباقری از اساتید سطح عالی حوزه‌ های علمیه تهران موجب تاسف و تاثر گردید.

آن روحانی جلیل‌القدر عمر پربرکت خویش را صرف گسترش و نشر معارف دینی و علوم اسلامی، تربیت طلاب و ترویج شعائر اهل‌بیت علیهم‌السلام نمودند و در این مسیر باقیات صالحات ارزشمندی از خود بر جای گذاشتند.

اینجانب با تسلیت این ضایعه به حضرتعالی، بیت مکرم آن مرحوم، حوزه‌های علمیه تهران، شاگردان و سایر وابستگان، برای آن عالم گرانقدر علوّ درجات و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی