به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ارتش، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام سیدابراهیم میرباقری برادر آیت الله میرباقری نماینده مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

متن پیام او بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ

حضرت آیت‌الله سید محمدمهدی میرباقری

نماینده محترم مجلس خبرگان رهبری و رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم؛

خبر درگذشت برادر فاضل و دانشمندتان که عمر با پرکت خود را صرف تحقیق و تدریس در نشر معارف اسلامی و تربیت شاگردان و محققان علوم دینی در حوزه های علمیه کرد موجب تاثرخاطر شد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به حضرتعالی و خانواده مکرم ایشان از درگاه خداوند متعال برای آن روحانی وارسته رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبائی مسئلت می‌نمایم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی