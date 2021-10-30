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۸ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۵۲

مدیرکل مدیریت بحران گلستان خبرداد؛

مصدومیت ۱۳ دانش آموز در ریزش مدرسه/ ارجاع حادثه به مراجع قضایی

مصدومیت ۱۳ دانش آموز در ریزش مدرسه/ ارجاع حادثه به مراجع قضایی

گرگان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری گلستان گفت: در حادثه ریزش دیوار مدرسه در شهرستان علی آباد ۱۳ دانش آموز و پنج مربی مصدوم شدند.

رسول حسام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حادثه ریزش دیوار مدرسه در شهرستان علی آباد ۱۳ دانش آموز و پنج نفر مربی مصدوم شدند که همه کارهای درمانی مجروحین انجام شده و خطر خاصی احساس نمی‌شود.

وی افزود: به خاطر اطمینان بیشتر همگی در اورژانس بیمارستان علی آباد تحت نظر هستند.

وی با بیان اینکه ابعاد حادثه در دست بررسی است، تصریح کرد: گویا ملک همجوار عملیات گود برداری انجام داده که یکی از علت‌های ریزش دیوار می‌تواند عملیات گودبرداری باشد.

حسام تاکید کرد: علل وقوع این حادثه بصورت فنی از طریق کارشناسان فنی مورد بررسی قرار گرفته است تا تخلفات به دستگاه‌های قضائی ارجاع داده شود.

کد مطلب 5339419

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