عصمت حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از ۷۶ درصد جمعیت شهرستان گناوه یک دوز واکسن کرونا دریافت کرده‌اند اظهار داشت: ۵۶ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال در شهرستان گناوه نیز هر دو دوز واکسن خود را دریافت کرده‌اند.

وی اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۱ درصد از افراد ۱۱۲ الی ۱۸ سال نیز واکسن نوبت اول کرونا را دریافت کرده‌اند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه اظهار داشت: تا قبل از شروع پیک بیماری، افرادی که زمان تزریق نوبت دوم واکسن آنها گذشته و به دلایل مختلف دریافت واکسن خود را به تأخیر انداخته‌اند فرصت مناسبی برای دریافت واکسن است.

وی تصریح کرد: در صورت بروز پیک مجدد بیماری، احتمال مرگ و بستری شدن در افراد واکسینه نشده بیشتر است.

حیدری با اشاره به فعالیت مداوم سالن‌های واکسیناسیون در شهرستان اظهار داشت: دو سالن شهید عبدویی و حوادث در شهر گناوه به‌صورت صبح و بعدازظهر پذیرای حضور شهروندان برای انجام واکسیناسیون هستند و در کنار آن برنامه واکسیناسیون روستاها و شهر بندر ریگ به‌صورت روزانه انجام می‌گیرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه خاطرنشان کرد: شهروندان گناوه‌ای با مراجعه به‌موقع جهت انجام واکسیناسیون و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مانند استفاده از ماسک و پرهیز از شرکت در تجمعات از ابتلای خود و اطرافیانشان به بیماری کووید ۱۹ جلوگیری کنند.

وی با اشاره به اینکه در آخرین رنگ بندی اعلام شده ستاد مقابله با کرونا، شهرستان گناوه در وضعیت زرد کرونایی قرار دارد گفت: از ابتدای شیوع کرونا تا کنون تعداد کل مبتلایان به این ویروس در شهرستان، ۶ هزار و ۲۵۲ نفر و تعداد فوتی ناشی از ابتلاء به این ویروس نیز ۱۹۹ نفر بوده است.