ساتبا برای ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر فراخوانی صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در اطلاعیه ساتبا آمده است: در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم و برنامه‌های جدید وزارت نیرو، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در نظر دارد با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به توسعه و احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با کمک بخش خصوصی اقدام نماید؛ لذا از همه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای مشارکت در این امر دعوت می‌شود پیشنهادات خود را با رعایت شرایط ذیل به این سازمان ارسال کنند.

- احداث نیروگاه خورشیدی، با ظرفیت حداقل ۱۰ مگاوات

- احداث نیروگاه بادی با ظرفیت حداقل ۵۰ مگاوات

- احداث سایر نیروگاه‌های تجدیدپذیر بدون محدودیت ظرفیت

در این اطلاعیه آمده است: پیشنهادات باید حداکثر تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰ به صورت مکتوب به آدرس تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، جنب بزرگراه یادگار امام (ره)، پژوهشگاه نیرو، ساختمان ساتبا و یا ایمیل این سازمان به آدرس Info@satba.gov.ir ارسال شوند. دفتر برنامه‌ریزی راهبردی و تنظیم مقررات با شماره تماس ۸۸۰۸۳۶۴۴ - ۰۲۱ به منظور هماهنگی‌های مربوطه و پاسخ به سوالات مرتبط تعیین شده است.