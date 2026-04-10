به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) اعلام کرد: هماکنون احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در ۲۸۵ ساختگاه در سراسر کشور در دست پیگیری است که بخشی از آنها بادی و بخش عمدهای خورشیدی هستند. از ظرفیتهای در آستانه بهرهبرداری، حدود هزار مگاوات به نیروگاههای بادی اختصاص دارد و سهم قابل توجهی به نیروگاههای خورشیدی تعلق میگیرد.
براساس این گزارش، همچنین در این سبد، ظرفیت نیروگاههای مقیاس کوچک از جمله پشتبامیهای بخش کشاورزی و شهرکهای صنعتی خورشیدی حداقل هزار مگاوات برآورد شده است؛ طبق برنامهریزی انجامشده، با وارد مدار شدن تدریجی این طرحها تا پایان فصل تابستان، ظرفیت تجدیدپذیر نصبشده کشور به سطح ۱۱ هزار مگاوات میرسد.
