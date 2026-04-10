  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۰۴

ظرفیت تجدیدپذیر کشور به ۱۱ هزار مگاوات می‌رسد

سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق اعلام کرد: با ورود مجموعه‌ای از نیروگاه‌های تجدیدپذیر به مدار تا پایان تابستان، مجموع ظرفیت تجدیدپذیر کشور به ۱۱ هزار مگاوات می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) اعلام کرد: هم‌اکنون احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ۲۸۵ ساختگاه در سراسر کشور در دست پیگیری است که بخشی از آنها بادی و بخش عمده‌ای خورشیدی هستند. از ظرفیت‌های در آستانه بهره‌برداری، حدود هزار مگاوات به نیروگاه‌های بادی اختصاص دارد و سهم قابل توجهی به نیروگاه‌های خورشیدی تعلق می‌گیرد.

براساس این گزارش، همچنین در این سبد، ظرفیت نیروگاه‌های مقیاس کوچک از جمله پشت‌بامی‌های بخش کشاورزی و شهرک‌های صنعتی خورشیدی حداقل هزار مگاوات برآورد شده است؛ طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، با وارد مدار شدن تدریجی این طرح‌ها تا پایان فصل تابستان، ظرفیت تجدیدپذیر نصب‌شده کشور به سطح ۱۱ هزار مگاوات می‌رسد.

کد مطلب 6797447

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

