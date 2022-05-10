به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، افزایش تولید و اشتغال‌زایی از جمله دستاوردهایی است که از رهگذر اقتصاد مقاومتی و توجه به شرکت‌های دانش بنیان و خلاق به دست می‌آید.

این باور شکل گرفته، تنها راه خودکفایی کشور و برون رفت از مشکلات اقتصادی، اتکا به توان داخلی و اعتماد به دارایی‌های دانشی و تخصصی خودمان است. اینکه تولید را با خلاقیت و نوآوری گره بزنیم و دستاوردهای آن کام مردم را شیرین کند. این اتفاق زمانی میسر خواهد شد که ایران در همه زمینه‌ها و صنایع به توسعه یافتگی برسد و از نیروی انسانی ماهر و نخبه خود برای پیشرفت علمی و فناورانه کشور بهره ببرد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم به عنوان یکی از پیشتازان در عرصه حمایت از توان نخبگانی و علمی کشور، از شرکت‌های دانش بنیان و خلاق فعال در صنایع مختلف حمایت می‌کند. به طور مثال با همین پشتیبانی‌های مادی و معنوی ۱۳ محصول دانش بنیان در صنعت هوایی بومی سازی شد و به بازار رسید.

یکی از مجموعه‌های دانش بنیان از حمایت‌های ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری بهره برده و توانسته توانمندی‌های خود را به منصه ظهور برساند و تخصص خود را به شکلی کاربردی در تأمین نیازهای کشور به کار برد.

این مجموعه کار خود را با تولید روانکارهای هوایی و بی نیاز کردن صنعت هوایی از واردات این محصولات آغاز کرد و در حال حاضر با داشتن ۱۳ محصول هوایی که ۴ محصول آن روغن موتور هواپیماهای پیستونی، ۳ روغن توربین جت (روغن موتور هواپیماهای جت)، ۴ سیال هیدرولیکی، ۱ روغن گیربکس هلیکوپتر و یک گریس را تشکیل می‌دهد بزرگترین سبد محصولات پر مصرف هوایی را در بین رقبای خارجی خود مانند شل، اگزان موبیل، ایست من و نایکو را دارا است. از این تعداد، ۷ محصول به دست مشتریان رسیده و ۵ محصول دیگر در مرحله تست‌های نهایی و اخذ تاییدیه ها است.

به گفته محمد جواد خواجه مدیر این شرکت دانش بنیان، این مجموعه با به کارگیری نخبگان و متخصصان کشور در حوزه مواد شیمیایی، فرمولاسیون محصولات دیگر هوایی در صنعت هوانوردی را نیز در دستور کار قرار داد و در انتهای سال ۱۳۹۹ توانست به فرمول ۵ محصول دیگر که سه محصول آن روغن توربین جت در سه استاندارد مختلف (روغن موتور جت)، یک روغن هیدرولیک هواپیما و یک گریس است دست پیدا کند.

این شرکت با حمایت‌های معاونت علمی و فناوری به جمع شرکت‌های دانش بنیان پیوست تا بتواند به عنوان یک شرکت دانش بنیان ایرانی عنوان نخستین تولید کننده تخصصی روانکارهای هوایی در خاورمیانه را به خود اختصاص دهد.

این فعال فناور ادامه داد: با تولید این محصولات، ایران از واردات ۱۲ محصول پر مصرف و استراتژیک هوایی که تولید آن تنها در اختیار دو کشور در جهان است و بیشترین فشار تحریم‌ها را به خود اختصاص داده است بی‌نیاز شده و به عنوان سومین کشور تولید کننده روانکارهای هوایی صاحب فرمولاسیون در جهان شناخته خواهد شد. تا نه تنها از خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور جلوگیری کند بلکه با تولید و صادرات روانکارهای هوایی با کیفیتی برابر و حتی بالاتر از نمونه مشابه خارجی به کشورهای منطقه و حتی اروپا بتواند ارز آوردی بسیار قابل توجهی برای کشور داشته باشد.

این شرکت در کنار محصولات هوایی خود نیز به فرمولاسیون و تولید روانکارهای های تک در تمامی صنایع که تا به امروز به هر دلیلی در کشور تولید نشده و به صورت واردات تأمین می‌شود پرداخته و به کمک نیروهای متخصص، توانسته ۳ محصول صنعتی برای استفاده در سالن‌های تولید کارخانه‌جات خودرویی و همچنین ۱۶ محصول برای استفاده در خودروهای روز جهان که بخش زیادی از آن‌ها از بازار جهانی تأمین می‌شد را فرموله و تولید کند که به زودی وارد بازار خواهد شد.

بخش زیادی از این محصولات گیاهی، سنتزی و زیست تخریب پذیر بوده و با توجه به استفاده این شرکت دانش بنیان از ظروف فلزی در محصولات خود تلاش دارد تا وظایف خود را نیز در خصوص حمایت از محیط زیست و طبیعت ارزشمند انجام دهد.

این شرکت دانش بنیان با شعار حمایت از تولید ملی ایران تلاش کرده است تا تمامی ماشین آلات تولید، دستگاه‌های آزمایشگاه و هر آنچه که امکان تولید ملی داشته را با افتخار از تولیدات با کیفیت ایرانی استفاده کند و به جز چند دستگاه رایانه تمامی لوازمات این کارخانه ایران‌ساخت است.