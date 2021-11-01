هزینه ۱۴۰ میلیاردی برای رمدسیویر در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فاضل صبح دوشنبه در آیین تجلیل از پزشکان عرصه سلامت اظهارکرد: در ۱۸ ماه از بحران کرونا بیمه سلامت در حوزه درمان کمک زیادی به دانشگاه کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: طی بحران کرونا ۱۴۰ میلیارد تومان در زمینه داروی رمدسیویر هزینه شده که می توانستیم با آن بیمارستان ۱۱۰ تختخوابه بسازیم.

وی ادامه داد: ۵۰۰ پزشک در گلستان با بیمه سلامت قرارداد داشته و باید این تعداد افزایش یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از آمادگی دانشگاه و مراکز درمانی استان برای مقابله با پیک ششم کرونا خبر داد و گفت: با توجه به تجربه پیک پنجم این آمادگی در بیمارستان‌های استان برای مقابله با این ویروس وجود دارد و تمام تجهیزات و امکانات لازم پیش بینی شده است.