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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۵۱

رئیس علوم پزشکی گلستان خبرداد؛

هزینه ۱۴۰ میلیاردی برای رمدسیویر در گلستان

هزینه ۱۴۰ میلیاردی برای رمدسیویر در گلستان

گرگان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از هزینه ۱۴۰ میلیارد تومانی برای داروی رمدسیویر در گلستان خبر داد و گفت: می توانستیم با این هزینه یک بیمارستان ۱۱۰ تختخوابی در گلستان بسازیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فاضل صبح دوشنبه در آیین تجلیل از پزشکان عرصه سلامت اظهارکرد: در ۱۸ ماه از بحران کرونا بیمه سلامت در حوزه درمان کمک زیادی به دانشگاه کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: طی بحران کرونا ۱۴۰ میلیارد تومان در زمینه داروی رمدسیویر هزینه شده که می توانستیم با آن بیمارستان ۱۱۰ تختخوابه بسازیم.

وی ادامه داد: ۵۰۰ پزشک در گلستان با بیمه سلامت قرارداد داشته و باید این تعداد افزایش یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از آمادگی دانشگاه و مراکز درمانی استان برای مقابله با پیک ششم کرونا خبر داد و گفت: با توجه به تجربه پیک پنجم این آمادگی در بیمارستان‌های استان برای مقابله با این ویروس وجود دارد و تمام تجهیزات و امکانات لازم پیش بینی شده است.

کد مطلب 5340909

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