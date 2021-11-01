ادامه اعتصاب غذای نامحدود ۷ اسیر فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، هفت اسیر فلسطینی امروز دوشنبه هم به اعتصاب غذای نامحدود خود در زندانهای رژیم صهیونیستی ادامه دادند.

این در حالی است که منابع فلسطینی اعلام کردند که هر لحظه احتمال شهادت یکی از این اسیران به علت شرایط جسمی وخیم او می رود.

منابع فلسطینی اعلام کردند که کاید الفسفوس اسیر فلسطینی به مدت ۱۱۰ روز است که در اعتصاب به سر می برد و حکم بازداشت این اسیر دو روز قبل تمدید شده است.

این منابع تاکید کردند که الفسفوس در بیمارستان صهیونیستی برزلای در شرایط جسمی خطرناکی به سر می برد. این اسیر حافظه خود را از دست داده است و از درد در تمای اعضای و جوارح خود رنج می برد.

همچنین مقداد القواسمه هم به مدت ۱۰۳ روز است که به اعتصاب غذای نامحدود خود ادامه می دهد.

منابع فلسطینی اعلام کردند که علاء الاعرج به مدت ۸۶، هشام ابوهواش به مدت ۷۷ روز و شادی ابوعکر ۶۹ روز، عیاد الهریمی ۴۰ روز، لوی الاشقر ۲۲ روز در اعتصاب به سر می برند.