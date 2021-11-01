به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد حسن متولی زاده در نشست خبری امروز گفت: طبق پیشنهاد ارائه شده به دولت، مشترکان پرمصرف در تابستان ۱۴۰۱ قیمت تمام شده برق و حتی تا سه برابر آن را پرداخت خواهند کرد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه این طرح در هیئت دولت در حال بررسی است، افزود: ۱۵ درصد مشترکان برق کشور جزو پرمصرف‌ها هستند که دلیل اصلی خاموشی‌های اعمال شده در تابستان امسال رفتار نادرست آن‌ها در مصرف برق است.

وی تصریح کرد: ۸۵ درصد مشترکان کشور در حد و الگوی تعیین شده برق مصرف می‌کنند که حدود ۴۰ میلیارد کیلووات ساعت برق می‌شود و این در حالی است که ۱۵ درصد مشترک پرمصرف برق، نیز همان ۴۰ میلیارد کیلووات ساعت را مصرف می‌کنند یعنی به اندازه مصرف ۸۵ درصد مشترکان کم مصرف برق مصرف می‌کنند.

متولی زاده ادامه داد: اگر ۱۵ درصد مشترکین پرمصرف مانند ۸۵ درصد مشترکین کم مصرف برق مصرف می‌کردند ما خاموشی نداشتیم.

مدیرعامل شرکت توانیر در خصوص تأمین سوخت برای نیروگاه‌ها گفت: در حال حاضر هماهنگی خوبی برای تأمین سوخت با وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه با وزارت نیرو وجود دارد، اما رفتار مردم در مصرف هم گاز و هم برق تعیین کننده است.

وی با اشاره به اینکه در روزهای سرد، مصرف گاز چندین برابر می‌شود، افزود: روزانه در ایران ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز توزیع می‌شود که ۶۳۰ تا ۶۴۰ میلیون مکعب آن در بخش خانگی و تجاری است، این در حالی است که فقط ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز در ایران در بخاری‌های دودکش دار مصرف می‌شود که اگر این تجهیزات با بخاری استاندارد و کم مصرف جایگزین شود تا ۵۰ درصد مصرف سوخت آن‌ها یعنی ۲۰۰ میلیون متر مکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی می‌شود که این به میزان همه کمبود گاز موجود در کشور است.

متولی زاده با تاکید بر اینکه ما برای تشویق و تنبیه مشترکان پرمصرف به دنبال ابزارهای غیر قیمتی هستیم، گفت: به زودی ابزارهای تعیین شده اعلام عمومی خواهد شد این ابزارها با کیفیت و کم مصرف هستند که در اختیار مشترکان پرمصرف قرار خواهد گرفت و هم اکنون در دولت در خصوص این ابزار آلات در حال تصمیم گیری هستند.