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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۳۰

پایش برق پرمصرف‌های تهرانی از راه دور

پایش برق پرمصرف‌های تهرانی از راه دور

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد: با نصب کنتورهای هوشمند، مصرف برق مشترکان خانگی و تجاری پرمصرف در تهران از راه دور رصد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ همزمان با بازدید جمعی از مدیران ارشد صنعت برق کشور از طرح هوشمندسازی مصرف برق مشترکان خانگی و تجاری پرمصرف در تهران، سرپرست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از برنامه‌ریزی نصب کنتور هوشمند نسل جدید در پایتخت، خبر داد.

کامبیز ناظریان گفت: در راستای اجرای طرح‌های مرتبط با هوشمندسازی شبکه توزیع برق، با نصب بیش از ۱۵۰ هزار کنتور هوشمند نسل جدید، مصرف برق مشترکان خانگی و تجاری پرمصرف نیز در کلان شهر تهران از راه دور رصد و پایش خواهد شد.

در همین راستا مسعود عزیزی معاون فروش و خدمات مشترکین این شرکت تصریح کرد: نصب این دسته از لوازم اندازه‌گیری در قالب طرح ملی فراسامانه هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت انرژی (فهام) منجر به مدیریت هرچه دقیق‌تر بار شبکه توزیع برق کلان شهر تهران به ویژه در فصول پرچالش و زمان‌های پربار شده و تأثیر قابل ملاحظه‌ای در تسهیل فرآیند تحلیل بار شبکه و تصمیم گیری‌های مرتبط با کنترل پایداری شبکه توزیع برق شهر تهران خواهد داشت.

همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، محمدحسن متولی‌زاده مدیرعامل شرکت توانیر، غلامعلی رخشانی‌مهر معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور و علی اصغر اسماعیل‌نیا معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیر و جمعی از دیگر مدیران ارشد صنعت برق کشور از اجرای طرح هوشمندسازی مشترکان خانگی و تجاری در محدوده شهر تهران بازدید کردند.

کد مطلب 5333498

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