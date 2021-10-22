به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ همزمان با بازدید جمعی از مدیران ارشد صنعت برق کشور از طرح هوشمندسازی مصرف برق مشترکان خانگی و تجاری پرمصرف در تهران، سرپرست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از برنامه‌ریزی نصب کنتور هوشمند نسل جدید در پایتخت، خبر داد.

کامبیز ناظریان گفت: در راستای اجرای طرح‌های مرتبط با هوشمندسازی شبکه توزیع برق، با نصب بیش از ۱۵۰ هزار کنتور هوشمند نسل جدید، مصرف برق مشترکان خانگی و تجاری پرمصرف نیز در کلان شهر تهران از راه دور رصد و پایش خواهد شد.

در همین راستا مسعود عزیزی معاون فروش و خدمات مشترکین این شرکت تصریح کرد: نصب این دسته از لوازم اندازه‌گیری در قالب طرح ملی فراسامانه هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت انرژی (فهام) منجر به مدیریت هرچه دقیق‌تر بار شبکه توزیع برق کلان شهر تهران به ویژه در فصول پرچالش و زمان‌های پربار شده و تأثیر قابل ملاحظه‌ای در تسهیل فرآیند تحلیل بار شبکه و تصمیم گیری‌های مرتبط با کنترل پایداری شبکه توزیع برق شهر تهران خواهد داشت.

همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، محمدحسن متولی‌زاده مدیرعامل شرکت توانیر، غلامعلی رخشانی‌مهر معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور و علی اصغر اسماعیل‌نیا معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیر و جمعی از دیگر مدیران ارشد صنعت برق کشور از اجرای طرح هوشمندسازی مشترکان خانگی و تجاری در محدوده شهر تهران بازدید کردند.