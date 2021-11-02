سید علی اکبر صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نتایج ارزیابی خدمات آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه‌ها گفت: تقریباً یک ماه قبل فرصت دانشگاه‌ها برای تکمیل اطلاعات ارزیابی خدمات آموزش الکترونیکی دانشگاه‌ها به پایان رسید، تقریباً ۲۰ الی ۳۰ درصد دانشگاه‌ها اطلاعات درخواستی را وارد کرده، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد هم اطلاعات را ناقص وارد کرده بودند برای همین یک مهلت ۲۰ روزه برای این دانشگاه‌ها تعیین شد تا اطلاعات درخواستی را تکمیل کنند.

وی ادامه داد: نامه‌ای هم از سوی ریاست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به دانشگاه‌ها ارسال شد، همچنین دکتر خاکی صدیق معاون آموزش وزارت علوم نیز به صورت شفاهی اعلام کرد تا دانشگاه‌ها در فرصت اعلام شده فرم ارزیابی را تکمیل کنند.

مدیر کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم افزود: همان گونه که معاون آموزشی وزیر علوم تاکید کردند و رئیس مرکز (ISC) در نامه‌ای به دانشگاه‌ها اعلام کردند، اکیداً توصیه می‌شود دانشگاه‌ها سریع‌تر از فرصت تمدیدی که برای آنها ایجاد شده است برای تکمیل مدارک ارزیابی استفاده کنند.

وی یادآور شد: چون در تسهیلات و مجوزهای سال آینده این موضوع تأثیر گذار بوده و پذیرش دانشجویان و مجوز آموزش‌های الکترونیکی مشروط به این ارزیابی است.

صفوی ادامه داد: هر دانشگاهی بخواهد دانشجوی الکترونیک پذیرش کند یا بخواهد رشته‌ای در این زمینه راه اندازی کند اگر مراحل ارزیابی را انجام نداده باشد، برای دانشگاه محدودیت ایجاد می‌شود.

صفوی خاطرنشان کرد: ما نیز یک تا دو ماه آینده نتایج اولیه ارزیابی دانشگاه‌ها را به خود دانشگاه‌ها اعلام می‌کنیم. تا اگر نکته تکمیلی دارند به ما اعلام کنند.

به گزارش مهر، فرآیند ارزیابی خدمات آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزش عالی (مؤسسه) و سطح بندی آنها توسط انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) با همکاری پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC ) از اوایل ماه گذشته آغاز شده است.

معاونین آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ۲۰ روز دیگر فرصت دارند که اطلاعات درخواست شده را در پورتال ISC به نشانی https://ur.isc.ac/ وارد کنند.