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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۸:۰۲

«بدون توقف» به چالش‌های ازدواج و جوانان می‌پردازد

«بدون توقف» به چالش‌های ازدواج و جوانان می‌پردازد

برنامه «بدون توقف» با دعوت از حجت‌الاسلام محسن عباسی ولدی به موضوع ازدواج می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه تلویزیونی «بدون توقف»، با توجه به اهمیت مسئله ازدواج در جامعه و وجود مشکلات متعدد پیرامون این موضوع، این بار برنامه «بدون توقف» با دعوت از حجت‌الاسلام محسن عباسی ولدی، مشاور ازدواج و خانواده و هم‌چنین کارشناسان و جوانان دغدغه‌مند، پاسخگوی سؤالات و شبهات مخاطبان درباره موضوع ازدواج و چالش‌های مرتبط با آن است.

«بدون توقف» کاری از گروه اجتماعی شبکه ۳، به تهیه کنندگی رضا غلامحسین نژاد است.

این برنامه به صورت روزانه روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته در حوالی ساعت ۱۸:۱۵ از آنتن شبکه سه پخش می‌شود.

کد مطلب 5341448
عطیه موذن

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