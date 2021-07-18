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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۱۴

چالش‌های فرهنگی کشور روی میز «بدون توقف»

چالش‌های فرهنگی کشور روی میز «بدون توقف»

برنامه تلویزیونی «بدون توقف» این هفته در قالب مناظره به مسائل فرهنگی کشور خواهد پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، با توجه به اهمیت مسائل فرهنگی، جوانانی از طیف های مختلف جامعه در قالب گفتگو در «بدون توقف» به رفع چالش‌ها و شبهات مربوط به فرهنگ می‌پردازند.

«بدون توقف» با موضوع چالش‌های فرهنگی کشور از شنبه ۲۶ تیر بعد از خبر ساعت ۱۹ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

برنامه چالشی ترکیبی «بدون توقف» به تهیه کنندگی رضا غلامحسین نژاد و سردبیری ابراهیم جلالیان کاری از گروه اجتماعی شبکه سه سیما است و شنبه تا چهارشنبه بعد از خبر ساعت ۱۹ از آنتن شبکه سه سیما پخش می‌شود.

کد مطلب 5260707
عطیه موذن

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