دستگیری سارق قطعات خودرو در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در شهر کرمانشاه رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۹ طاق بستان حین گشت زنی به سارقی که مشغول سرقت از یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ بود برخورد کرده و به سرعت نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی‌ها به ارتکاب ۲۸ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو در شهر کرمانشاه اعتراف کرد.

سردار جاویدان بیان کرد: سارق دستگیر شده به دستگاه قضائی جهت صدور حکم لازم معرفی شده است.