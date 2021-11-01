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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۸:۳۶

فرمانده انتظامی کرمانشاه خبر داد؛

دستگیری سارق قطعات خودرو در کرمانشاه

دستگیری سارق قطعات خودرو در کرمانشاه

کرمانشاه- فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری سارق قطعات خودرو در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در شهر کرمانشاه رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۹ طاق بستان حین گشت زنی به سارقی که مشغول سرقت از یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ بود برخورد کرده و به سرعت نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی‌ها به ارتکاب ۲۸ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو در شهر کرمانشاه اعتراف کرد.

سردار جاویدان بیان کرد: سارق دستگیر شده به دستگاه قضائی جهت صدور حکم لازم معرفی شده است.

کد مطلب 5341503

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