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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۸:۱۹

رئیس پلیس آگاهی کرمانشاه خبر داد؛

کشف بیش از ۱۱ هزار فقره سرقت توسط پلیس آگاهی کرمانشاه

کشف بیش از ۱۱ هزار فقره سرقت توسط پلیس آگاهی کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس پلیس آگاهی کرمانشاه از ‍کشف بیش از ۱۱ هزار فقره سرقت توسط پلیس آگاهی کرمانشاه طی هفت ماهه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز نظری اظهار کرد: با تلاش مأموران و کاراگاهان انتظامی استان کرمانشاه طی هفت ماهه نخست سال جاری ۱۱ هزار و ۵۰۶ فقره انواع سرقت در شهرستان‌های مختلف کرمانشاه کشف شده است و همچنین علاوه بر کشفیات صورت گرفته پنج هزار و ۷۵۲ سارق و مالخر نیز دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

وی به اجرای طرح‌های متعدد پلیس آگاهی اشاره و افزود: در ۴۰ روز اخیر ۱۹ طرح عملیاتی اجرا شده که حاصل آن کشف یک هزار و ۸۹ فقره سرقت از مجموع سرقت‌های کشف شده و دستگیری ۴۳۱ نفر سارق و مالخر بوده است.

رئیس پلیس آگاهی کرمانشاه تصریح کرد: همچنین سه طرح مبارزه با با جرایم خشن مانند زورگیری، قاپ زنی، جیب بری و کش روزنی انجام که در نتیجه ۶۲ فقره سرقت کشف و ۱۶ سارق و مالخر دستگیر شدند.

نظری با اشاره به اجرای طرح عملیاتی کنترل صنوف و مبارزه با مالخران، بیان کرد: در این طرح ۱۳۲ فقره اموال مسروقه شهروندان کشف و ۷۴ سارق و مالخر دستگیر شدند.

وی اجرای ۶ طرح ارتقا امنیت اجتماعی را یادآور شد و گفت: در این طرح‌ها ۵۰۹ فقره اموال مسروقه کشف و ۲۰۶ سارق و مالخر نیز دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس آگاهی کرمانشاه خاطر نشان کرد: با تلاش کاراگاهان و مأموران پلیس آگاهی ۴۹ باند سرقت منهدم و ۱۱۲ سارق و مالخر عضو آنها دستگیر شدند که در بازجویی‌ها به ۹۲۸ فقره سرقت اعتراف کردند.

نظری از انهدام ۱۰ باند سرقت‌های توأم با خشونت و قاپ زنی و کشف ۱۴۱ فقره سرقت از آنها خبر داد و گفت: با تلاش‌های مأموران ۷ باند سرقت منزل نیز منهدم و ۳۱ فقره کشف شد.

وی همچنین از تشکیل ۲۹۳ فقره پرونده در زمینه کلاهبرداری در پلیس آگاهی استان خبر داد و افزود: ۲۵۳ مورد آنها منجر به کشف شده است.

رئیس پلیس آگاهی کرمانشاه از کشف ۳۵ فقره قتل با تلاش کاراگاهان پلیس آگاهی استان کرمانشاه مربوط به امسال و سال‌های قبل طی هفت ماهه سال جاری خبر داد.

کد مطلب 5342362

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