کشف بیش از ۱۱ هزار فقره سرقت توسط پلیس آگاهی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز نظری اظهار کرد: با تلاش مأموران و کاراگاهان انتظامی استان کرمانشاه طی هفت ماهه نخست سال جاری ۱۱ هزار و ۵۰۶ فقره انواع سرقت در شهرستان‌های مختلف کرمانشاه کشف شده است و همچنین علاوه بر کشفیات صورت گرفته پنج هزار و ۷۵۲ سارق و مالخر نیز دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

وی به اجرای طرح‌های متعدد پلیس آگاهی اشاره و افزود: در ۴۰ روز اخیر ۱۹ طرح عملیاتی اجرا شده که حاصل آن کشف یک هزار و ۸۹ فقره سرقت از مجموع سرقت‌های کشف شده و دستگیری ۴۳۱ نفر سارق و مالخر بوده است.

رئیس پلیس آگاهی کرمانشاه تصریح کرد: همچنین سه طرح مبارزه با با جرایم خشن مانند زورگیری، قاپ زنی، جیب بری و کش روزنی انجام که در نتیجه ۶۲ فقره سرقت کشف و ۱۶ سارق و مالخر دستگیر شدند.

نظری با اشاره به اجرای طرح عملیاتی کنترل صنوف و مبارزه با مالخران، بیان کرد: در این طرح ۱۳۲ فقره اموال مسروقه شهروندان کشف و ۷۴ سارق و مالخر دستگیر شدند.

وی اجرای ۶ طرح ارتقا امنیت اجتماعی را یادآور شد و گفت: در این طرح‌ها ۵۰۹ فقره اموال مسروقه کشف و ۲۰۶ سارق و مالخر نیز دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس آگاهی کرمانشاه خاطر نشان کرد: با تلاش کاراگاهان و مأموران پلیس آگاهی ۴۹ باند سرقت منهدم و ۱۱۲ سارق و مالخر عضو آنها دستگیر شدند که در بازجویی‌ها به ۹۲۸ فقره سرقت اعتراف کردند.

نظری از انهدام ۱۰ باند سرقت‌های توأم با خشونت و قاپ زنی و کشف ۱۴۱ فقره سرقت از آنها خبر داد و گفت: با تلاش‌های مأموران ۷ باند سرقت منزل نیز منهدم و ۳۱ فقره کشف شد.

وی همچنین از تشکیل ۲۹۳ فقره پرونده در زمینه کلاهبرداری در پلیس آگاهی استان خبر داد و افزود: ۲۵۳ مورد آنها منجر به کشف شده است.

رئیس پلیس آگاهی کرمانشاه از کشف ۳۵ فقره قتل با تلاش کاراگاهان پلیس آگاهی استان کرمانشاه مربوط به امسال و سال‌های قبل طی هفت ماهه سال جاری خبر داد.