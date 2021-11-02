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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۸:۵۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ضعف‌های پرسپولیس و بی‌تقصیری سیدجلال/ تاثیر جای خالی دو بازیکن

ضعف‌های پرسپولیس و بی‌تقصیری سیدجلال/ تاثیر جای خالی دو بازیکن

کارشناس فوتبال و پیشکسوت پرسپولیس با بیان این که این تیم در سه دیدار ابتدایی فصل بیست و یکم مشکلات یکسانی داشته است گفت: جای خالی دو بازیکنی که از این تیم جدا شده‌اند کاملا محسوس است.

فرزاد آشوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست یک بر صفر پرسپولیس مقابل آلومینیوم اراک در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر گفت: صحبت‌هایم تنها مربوط به این دیدار نمی‌شود. مشکل پرسپولیس در هر سه دیدار کاملا عیان و مشخص است. رفتن کنعانی زادگان خیلی به چشم می‌آید.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره نبود بازی‌ساز در این تیم انتقاد کرد و گفت: پرسپولیس در سه بازی اخیر ارتباط خوبی در بین خطوط نداشت. فاصله بین خطوط هم گاهی به هم می‌خورد و این موضوع باعث دوندگی بدون نتیجه می‌شد.

ضعف‌های پرسپولیس و بی‌تقصیری سیدجلال/ تاثیر جای خالی دو بازیکن

او با اشاره به جدایی بازیکنان تأثیرگذار در تابستان تاکید کرد: بازیکنی مثل احمد نوراللهی می‌توانست به خوبی انتقال توپ داشته باشد تا هم تیمی‌هایش از تمام فضای زمین استفاده کنند. محمدحسین کنعان زادگان نیز واقعا می‌توانست تمام توپ ها را دفع کند. او در کنار سایر بازیکنان خط دفاعی به شناخت کافی از همدیگر رسیده بودند تا بهترین عملکرد را برای پرسپولیس ثبت کنند.

آشوبی درباره انتقاد از حضور مستمر سیدجلال حسینی با توجه به سن بالایی که دارد، گفت: اصلا چنین اعتقادی ندارم. مشکل دفاعی پرسپولیس به هیچ وجه مربوط به سید جلال حسینی نمی‌شود. او هنوز هم کاریزما و کیفیت بالا دارد و حداقل امسال را به راحتی می‌تواند بازی کند. به صراحت می گویم مشکل از سیدجلال در دفاع نیست بلکه مکمل هایش خوب نیستند.

وی با اشاره به استراتژی کادر فنی پرسپولیس در این‌باره یادآور شد: استفاده از بازیکنان بستگی به تفکرات مربیان تیم دارد. به طور مثال مربیان پرسپولیس می‌توانند با جابجایی‌های فردی باعث رشد همگون تمام بازیکنان شوند. همه چیز به دیدگاه آنها بستگی دارد.

ضعف‌های پرسپولیس و بی‌تقصیری سیدجلال/ تاثیر جای خالی دو بازیکن

آشوبی با اشاره به نحوه برخورد هواداران با عملکرد رضا اسدی گفت: خیلی دوست ندارم درباره شخص صحبت کنم اما فکر می‌کنم او به دلیل اینکه پارسال بازی نکرده است زمان خیلی بیشتری برای اثبات توانایی اش لازم دارد.

او در پایان خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم این تیم با شرایط فعلی باز هم مدعی قهرمانی است. ساختار تیمی و کیفیت فنی لازم را دارد. تغییرات جزئی می‌تواند مشکلات اساسی فنی را حل کند.

کد مطلب 5341536
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • حسین 021 IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      8 3
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      سید جلال دقیقا شده پاشنه اشیل تیم،فرجی که تازه نیومده از 6 ماه قبل در تیم بوده و هست،نعمتی و ابراهیمی جز با کیفیت های لیگ بودند و هر دو از ارکان اصلی خطوط گل گهر و شهر خودرو،گل اخیر سرخها روببینید سید جلال آنقدر کند عمل کرد تا بجای دفع توپ فقط سر خوردن تحویل تیم بده،بازی قبلی هگ در مقابل نساجی بارها
    • پرسپولیس همیشه قهرمان DE ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      0 3
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      سید جلال خیای خوب هست دوبار جلوی حمله حریف روگرفت عیسی هنوز رو فورم نیست عبدی خیلی خوب بازی میکنه اسدی هم فقط بلد خطا کنه با این حال پرسپولیس امسال قهرمان شک نکنید کیسه کشا هم بدونن جوجه رو آخر پایذ میشمارن هادی با قهرمانی های پرسپولیس خیلی خوشحال روحش شاد ویادش گرامی 24 ابدی قلبم
    • مختار IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      0 3
      پاسخ
      ارنج تیم خوب نیست در بازی با اراک نباید عیسی و عبدی تعویض می شدند اگر این دو نفر تو زمین بودن احتمال مساوی و برد پرسپولیس زیاد بود در ضمن پرسپولیس باید دوندگیش را بیشتر بکند و شارژ روحی نیز نیاز دارند در وسط زمین پرسپولیس مشکل دارد با وجود بازیکنان خوبی مث ترابی و عالیشاه و پهلوان و اسدی و کمال

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