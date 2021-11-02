فرزاد آشوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست یک بر صفر پرسپولیس مقابل آلومینیوم اراک در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر گفت: صحبت‌هایم تنها مربوط به این دیدار نمی‌شود. مشکل پرسپولیس در هر سه دیدار کاملا عیان و مشخص است. رفتن کنعانی زادگان خیلی به چشم می‌آید.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره نبود بازی‌ساز در این تیم انتقاد کرد و گفت: پرسپولیس در سه بازی اخیر ارتباط خوبی در بین خطوط نداشت. فاصله بین خطوط هم گاهی به هم می‌خورد و این موضوع باعث دوندگی بدون نتیجه می‌شد.

او با اشاره به جدایی بازیکنان تأثیرگذار در تابستان تاکید کرد: بازیکنی مثل احمد نوراللهی می‌توانست به خوبی انتقال توپ داشته باشد تا هم تیمی‌هایش از تمام فضای زمین استفاده کنند. محمدحسین کنعان زادگان نیز واقعا می‌توانست تمام توپ ها را دفع کند. او در کنار سایر بازیکنان خط دفاعی به شناخت کافی از همدیگر رسیده بودند تا بهترین عملکرد را برای پرسپولیس ثبت کنند.

آشوبی درباره انتقاد از حضور مستمر سیدجلال حسینی با توجه به سن بالایی که دارد، گفت: اصلا چنین اعتقادی ندارم. مشکل دفاعی پرسپولیس به هیچ وجه مربوط به سید جلال حسینی نمی‌شود. او هنوز هم کاریزما و کیفیت بالا دارد و حداقل امسال را به راحتی می‌تواند بازی کند. به صراحت می گویم مشکل از سیدجلال در دفاع نیست بلکه مکمل هایش خوب نیستند.

وی با اشاره به استراتژی کادر فنی پرسپولیس در این‌باره یادآور شد: استفاده از بازیکنان بستگی به تفکرات مربیان تیم دارد. به طور مثال مربیان پرسپولیس می‌توانند با جابجایی‌های فردی باعث رشد همگون تمام بازیکنان شوند. همه چیز به دیدگاه آنها بستگی دارد.

آشوبی با اشاره به نحوه برخورد هواداران با عملکرد رضا اسدی گفت: خیلی دوست ندارم درباره شخص صحبت کنم اما فکر می‌کنم او به دلیل اینکه پارسال بازی نکرده است زمان خیلی بیشتری برای اثبات توانایی اش لازم دارد.

او در پایان خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم این تیم با شرایط فعلی باز هم مدعی قهرمانی است. ساختار تیمی و کیفیت فنی لازم را دارد. تغییرات جزئی می‌تواند مشکلات اساسی فنی را حل کند.