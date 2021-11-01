«بیست» به پرسپولیس نیامد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس امروز با تکرار شکست مقابل آلومینیوم در اراک رکورد رویایی خود را نتوانست بهبود ببخشد.

سرخپوشان پایتخت پس از ۲۰ هفته و گذشت ۲۶۰ روز از تجربه شکست در هفته دوازدهم فصل گذشته در اراک بار دیگر مقابل نماینده این شهر در لیگ برتر بازی کرد تا میزبانی آلومینیوم باعث باخت دوباره شاگردان یحیی گل محمدی شود.

شاگردان یحیی گل محمدی در دیدار امروز مقابل آلومینیوم اراک شکست یک بر صفر را تجربه کردند تا قهرمان پنج دوره متوالی رقابت‌های لیگ برتر خیلی زود به عنوان بازنده در لیگ برتر بیست و یکم از مستطیل سبز خارج شود.