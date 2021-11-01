آغاز مذاکرات برای تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، میرهادی سیدی مشاور امور بین‌الملل و توافق‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: از صبح امروز مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای تبدیل موافقت‌نامه تجارت ترجیحی فعلی به موافقت‌نامه تجارت آزاد در ایروان ارمنستان آغاز شده است.

وی افزود: در این چارچوب نمایندگان کشورمان به سرپرستی سازمان توسعه تجارت و با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، اتاق بازرگانی ایران، سفارت ایران در ارمنستان در این نشست حضور دارند و از طرف اوراسیایی هم نمایندگان پنج کشور عضو آن اتحادیه شامل روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس در این جلسه مشارکت دارند.

سیدی با بیان اینکه رویکرد اصلی طرفین مبنی بر تصمیم‌گیری در مورد متن موافقت‌نامه به صورت سریع است، گفت: بنا بر برنامه مقرر است طی این دو روزه، موارد با نماینده مربوط به متن موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد بررسی و مذاکره قرار گیرد.

مشاور امور بین‌الملل و توافق‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: پیش از این نشست، هفت نشست ویدئو کنفرانسی مذاکرات با هدایت سازمان توسعه تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا صورت گرفته و بحث‌های اولیه درباره اصلاحات موارد تکمیلی موافقت‌نامه انجام گرفته است.

سیدی اضافه کرد: در نشست ایروان انتظار می‌رود در مورد بسیاری از مواردی که هنوز مورد توافق قرار نگرفته، توافق حاصل شود و نشست بعدی مذاکرات ۳۵ روز بعد یعنی ششم دسامبر سال ۲۰۲۱ در تهران با حضور هیأت مذاکراتی اتحادیه اوراسیا برگزار شود. پیش بینی می‌شود مذاکرات مربوط به متن موافقت‌نامه تا آن زمان به پایان رسیده و نهایی شود.

وی گفت: در عین حال بحث روی فهرست اقلام تحت پوشش موافقت‌نامه در نشست تهران که ششم دسامبر برگزار می‌شود، آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود چند دور مذاکرات هم برای نهایی کردن فهرست اقلام تحت پوشش موافقت‌نامه صورت بگیرد.

مشاور امور بین‌الملل و توافق‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: طبق هماهنگی‌های انجام شده قرار بر این است که ۸۰ درصد کالاهای تحت پوشش کاهش تعرفه در موافقت‌نامه آزاد قرار گیرد و به تدریج نرخ تعرفه آنها به صفر برسد. این تصمیم و این توافق می‌تواند زمینه و بستر مناسب برای افزایش تجارت فی مابین ایران و اتحادیه اوراسیا را فراهم کند.

رشد ۸۲ درصدی صادرات ایران به اوراسیا در سال گذشته

وی افزود: موافقت‌نامه فعلی که در حال اجراست، در سال اول اجرای خود باعث افزایش ۸۲ درصدی صادرات جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اوراسیا در اقلام تحت پوشش توافق‌نامه شد که رقم بسیار خوبی است و حتی از انتظارات اولیه بالاتر است. این موضوع نشان می‌دهد برای تجارت فی ما بین، پتانسیل بسیاری وجود دارد و این مذاکرات به دنبال آن است که زمینه‌سازی در بستر تجارت آزاد به نحوی باشد که امکان افزایش تجارت بین دو طرف تحت لوای موافقت‌نامه ایجاد شود.

مشاور امور بین‌الملل و توافق‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در حال حاضر در دنیا بیش از ۵۰ درصد صادرات به مقصد کشورهایی صورت می‌گیرد که چنین توافق‌نامه‌هایی را با هم منعقد کرده و توانسته‌اند تعرفه‌ها را از تجارت فی ما بین حذف کنند و این رقم برای جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر زیر ۵ درصد است. بنابراین عقد این موافقت‌نامه بر افزایش صادرات کشور مؤثر خواهد بود تا تجار ایرانی بتوانند بدون تعرفه گمرکی صادرات خود را انجام دهند و این انگیزه زمینه مناسب را برای افزایش صادرات فراهم کند.

سیدی همچنین با اشاره به اهمیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای کشورمان گفت: حمایت از این اتحادیه به عنوان قطب اقتصادی در نزدیکی جمهوری اسلامی ایران منجر به ثبات در منطقه می‌شود.

وی در این نشست با اشاره به سابقه انعقاد موافقت‌نامه موقت و تصمیم‌گیری برای انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد فی‌مابین بر لزوم نهایی‌سازی سریع متن موافقت‌نامه در طی جلسه حاضر و همچنین جلسه آتی در تهران تاکید کرد.

در ادامه آنتون تستیفر فلسکی، سر تیم مذاکراتی طرف اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز بر دیدگاه نهایی‌سازی سریع متن موافقت‌نامه، شروع مذاکرات فهرست کالایی و برنامه آتی مذاکرات را تشریح کرد.