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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۲۱:۴۷

مربی تیم فوتبال نساجی:

خوشحالیم که بازیکنان سالم از زمین بیرون آمدند

خوشحالیم که بازیکنان سالم از زمین بیرون آمدند

سیرجان - مربی نساجی مازندران در خصوص بازی برابر گل گهر سیرجان گفت: خوشحالیم که در این بازی پر برخورد بازیکنان دو تیم سالم از زمین بیرون آمدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی صداقت دوشنبه شب در نشست خبری بعد از دیدار گل‌گهر سیرجان – نساجی مازندران گفت: بازی جان دار و محکمی بود دو تیم شرایط تاکتیکی متفاوتی را در بازی رقم زدند، همان طور که خودتان هم دیدید تا آخرین لحظه دو تیم تلاش‌شان را کردند که نتیجه دلخواه خودشان را به دست بیاورند.

مربی نساجی در ادامه افزود: اول از همه خوشحالیم که در این بازی پر برخورد بازیکنان دو تیم سالم از زمین بیرون آمدند. با توجه به شرایط تاکتیکی ما توقع داشتیم شرایط بهتری در نتیجه رخ دهد.

صداقت گفت: با توجه به اینکه دو سه نفر از بازیکن‌مان مصدوم بودند و یک تعدادی از بازیکن‌مان در شرایط بازی نبود، از نتیجه راضی هستیم. انشاالله بتوانیم در بازی‌های بعدی جبران بکنیم.

وی در پایان افزود: گل‌گهر تیم خوبی و با برنامه‌ای بود، ولی ما توانستیم برنامه‌های خودمان را پیاده کرده و به ایده‌های تاکتیکی ساکت الهامی دست پیدا کنیم.

کد مطلب 5341604

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