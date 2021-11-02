به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ آبان) مجلس شورای اسلامی گفت: رهبر انقلاب در تیرماه سال گذشته تذکر دادند که اقدامات یک دهه گذشته در حوزه جمعیت و حمایت از خانواده عملاً نتایج چشمگیر و مؤثری نداشته است به همین دلیل حمایت از خانواده و رسیدگی به دغدغه‌های آنها از مهمترین اهداف مجلس یازدهم بوده است که با اجرای کامل این قانون توسط دولت به بخشی از این اهداف دست پیدا خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: سیاستگذار موظف است منابع خود را برای حمایت از خانواده‌ها به کار گیرد. با تصویب قانون حمایت از خانواده، منافع خانواده‌ها در اولویت قرار گرفته است. در این قانون خانواده‌ها در اولویت تسهیلات مسکن، تسهیلات شغلی و آموزشی قرار می‌گیرند. حمایت از خانواده و مادران در سیاستگذاری‌های فرهنگی و اجتماعی کشور در اولویت خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در این قانون احکام روشنی صادر شده که با اجرای آن توسط دولت، مردم تأثیر آن را به صورت ملموسی در زندگی خود مشاهده خواهند کرد. موثرترین راهبرد دولت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که با برطرف کردن بخشی از موانع بالفعل فرزندآوری جوانان، اولا به تشکیل خانواده و ثانیا به پایداری بیشتر خانواده ها کمک می کند.

وی با تأکید بر اینکه مجلس به طور شفاف به دنبال این است که حمایت لازم را از خانواده هایی که عدم وجود تسهیلات و حمایت های کافی مانع تحقق خواست آنها برای فرزندآوری شده است، پیش بینی کند، گفت: براساس یکی از گزارش های پژوهش کده های آمار، تعداد فرزندان دلخواه زنان متأهل در بازه سنی ۱۵ تا ۴۹ سال حدود سه فرزند بوده است. این به این معناست که در شرایط فعلی میان فرزندان دلخواه و نرخ باروری فاصله معنی دار حتی تا دو برابر وجود دارد.

قالیباف تصریح کرد: مادران علیرغم میل به فرزندآوری به دلیل حمایت های ناکافی، بی توجهی های سیاستگذاران و فشارهای اقتصادی و اجتماعی از آوردن فرزند بیشتر پرهیز می کنند. در نظر گرفتن مشوق های لازم برای رساندن فرزندان موجود به تعداد دلخواه مادران، اقدامی ضروری در جهت کمک به تحقق خواسته های خانواده هاست نه تحمیل خواسته های دیگران بر آنها.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این طرح تلاش شده است با پیش بینی و حمایت های لازم خواسته های خانواده ها و مادران را در اولویت قرار دهیم، گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که روز گذشته توسط شورای نگهبان به تأیید نهایی رسید در زمان طولانی و با حضور کارشناسان متعدد در حوزه های کاری گوناگون به سرانجام رسیده است.

وی ادامه داد: با تصویب این قانون گام موثری در راستای ریل گذاری قانونی در جهت حمایت از خانواده و در اولویت قرار گرفتن نیازهای آنها برداشته شده است و با اجرای موثر آن توسط دولت محترم، گام عملی در راستای حمایت از منافع خانواده ها برداشته خواهد شد.

قالیباف تصریح کرد: لازم است از دولت به خصوص رئیس جمهور جهت حضور میدانی و پیگیری مشکلات مردم در مناطق زلزله زده اندیکا در استان خوزستان تشکر کنم. مردم زلزله زده در بازفت در چهارمحال و بختیاری و منطقه محروم بجنورد در استان خراسان شمالی نیازمند رسیدگی هستند. از دولت انتظار می رود هر چه سریعتر حمایت های لازم به خصوص در راستای بازسازی منازل مسکونی و راه های مواصلاتی را انجام دهد.

وی تأکید کرد: کمیسیون های عمران و کشاورزی مجلس با پیگیری شبانه روزی و حضور میدانی در مناطق زلزله زده، گزارش های خود را برای رفع مشکلات مردم تدوین کردند. نتیجه این نظارت های میدانی روز گذشته با حضور وزرا و مسئولین مربوطه پیگیری شده است.