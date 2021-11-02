به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین بانکی پور در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نشست خبری درباره طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: خوشبختانه روز گذشته با اصلاحاتی که در شورای نگهبان انجام شد، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورد تأیید قرار گرفت و امروز در مجلس گزارش آن به نمایندگان داده شد و نهایتاً تا فردا از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ می‌شود.

وی افزود: مردم ما نتیجه تفکرات فردگرایانه و تکنوکرات ها را در سه دهه گذشته مشاهده کردند که این تفکر منجر به افزایش سن ازدواج و کاهش فرزند آوری شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از یک سال گذشته مجلس جلسات متعددی را برای بررسی طرح مذکور برگزار کرد. بیش از ۹ هزار ساعت جلسه کارشناسی برگزار شد و نتیجه این جلسات تصویب قانونی با ۷۴ ماده و ۲۴۰ حکم شد.

بانکی‌پور ادامه داد: مشوق‌هایی در زمینه مسکن، معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات آموزشی و بهداشتی در این طرح در نظر گرفته شده است. متأسفانه در چند سال گذشته نرخ ازدواج حدود ۴۰ درصد و فرزندآوری ۳۰ درصد کاهش یافته است و نرخ باروری به ۱.۶ درصد رسیده و وضعیت خطرناکی را برای آینده ایجاد کرده است.

وی تأکید کرد: ما در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موانع ازدواج و فرزندآوری را احصا کردیم و موادی را در جهت رفع این موانع به تصویب رساندیم. ما سعی کردیم که مشوق‌های در نظر گرفته شده برای خانوارها به گونه‌ای باشد که برای دولت بار مالی نداشته باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: برای مثال در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده است که به خانوارهایی که فرزند سوم آنان به دنیا می‌آید، یک زمین با فروش اقساطی داده شود و ۱۵۰ میلیون تومان هم تسهیلات داده شود که خود آنان این زمین را بسازند. اعطای مشوق مسکن برای آن است که خانواده‌ها دغدغه مسکن نداشته باشند.

بانکی‌پور گفت: فروش اقساطی زمین به خانوارها باعث می‌شود که مسائل مالی این طرح به حداقل ممکن برسد. در الگوی فعلی مسکن شرایط فرزند کمتر لحاظ شده است اما ما به دنبال آن هستیم که شرایطی از لحاظ مسکن خانوارها به وجود بیاید تا وارد الگوی سه فرزندی شویم.

وی افزود: طبق طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حق اولاد نسبت به سال گذشته دو برابر می‌شود و طی ۵ سال حق اولاد عدد قابل توجهی می‌شود و کسانی که فرزند بیشتری داشته باشند، نسبت به همکارانشان که فرزند کمتری دارند، حقوق بیشتری دریافت می‌کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه ساز و کاری در این طرح دیده شده تا بانک‌ها تسهیلات لازم را به خانواده‌ها اعطا کنند، اظهار داشت: در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بانک مرکزی مورد خطاب است و این مسئله در بودجه‌های سنواتی هم لحاظ می‌شود و از آنجایی که بودجه لازم برای اجرای این طرح تخصیص داده می‌شود بانک‌ها نباید بهانه‌ای برای عدم پرداخت تسهیلات به خانواده‌ها داشته باشند.

محمد بیگی: غربالگری حذف نشده است

در ادامه این نشست خبری، فاطمه محمد بیگی در مورد طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: از آبان سال گذشته بررسی این طرح در کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آغاز شد و ما توانستیم این طرح را در یک سال به صورت کامل بررسی کنیم و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

وی بیان کرد: بررسی‌های بیمه‌ای نشان می‌دهد که تا چهل سال آینده در صورت عدم حمایت از فرزندآوری، صندوق‌های بیمه دچار ورشکستگی می‌شوند و فروپاشی اقتصاد و بحران کار را شاهد خواهیم بود.

رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: برای رشد اقتصادی از همین حالا باید به فکر رشد جمعیت باشیم. ما به دنبال رفع موانع فرزندآوری هستیم تا پدران و مادران به دلیل مشکلات معیشتی از فرزندآوری محروم نشوند و شعار ما حمایت از خانواده است.

محمد بیگی اظهار داشت: در کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کمیته غربال گری تشکیل شد و متخصصان زنان در این جلسات حضور یافتند و نتیجه بررسی‌ها این شد که غربالگری حذف نشود بلکه اختیاری، علمی و با نظر پزشک متخصص مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: ارتقاء کیفیت مراقبت‌های دوران بارداری و ترویج زایمان طبیعی از مواد طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. همچنین از مادران باردار ارزشیابی و نظرسنجی در مورد عملکرد کادر بهداشتی و درمان حین زایمان انجام خواهد شد و کارانه کادر بهداشت و درمان مطابق با عملکرد آنان خواهد بود علاوه بر این تلاش شده با راه اندازی پرونده‌های الکترونیک، ارتقاء کیفیت دوران بارداری را داشته باشیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خانواده محور و سلامت محور است و اجرای این قانون منجر به کاهش فاصله طبقاتی در جامعه می‌شود. ما به دنبال ارتقاء سلامت مادر و کودک و افزایش باکیفیت نمای جوانی جمعیت هستیم و همه ما باید برای افزایش جمعیت برنامه داشته باشیم.