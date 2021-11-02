به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم سلطانی با بیان اینکه در زمان کنونی امکان ثبت نام در این طرح در ۲۸ شهر و ۲ شهر جدید این استان فراهم است، افزود: در راستای اجرای برنامه احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال ۱۴۰۰ در کشور، برنامه ریزی لازم در استان انجام شده و اراضی مورد نیاز برای ساخت آن در حال شناسایی و تأمین است.

وی با اشاره به اینکه تمام مزایای طرح جهش تولید مسکن شامل متقاضیان طرح اقدام ملی نیز می‌شود، اظهار کرد: برنامه ریزی های لازم برای شناسایی و تأمین اراضی در بقیه شهرهای استان که در سهمیه اولیه وجود ندارند در حال انجام بوده و در مراحل بعدی برای آنها نیز سهمیه ثبت نام ایجاد خواهد شد و از طریق مبادی رسمی اطلاع رسانی می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی گفت: ثبت نام طرح جهش تولید مسکن از روز چهارشنبه ۲۸ مهر شروع شده و بصورت شبانه روزی به مدت یک ماه ادامه دارد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه saman.mrud.ir و مطالعه شرایط وارد مراحل ثبت نام شده و بدون هیچ محدودیتی از نظر ظرفیت واحدها اقدام به ثبت نام کنند.

سلطانی ادامه داد: شرایط متقاضیان برای بهره مندی از مزایای این طرح همان شرایط طرح اقدام ملی مسکن یعنی داشتن فرم (ج) سبز، نداشتن مالکیت، تأهل (غیر از زنان سرپرست خانوار و زنان خود سرپرست با ۳۵ سال سن به بالا و نخبگان علمی و افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی) و داشتن حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا است.

وی یادآوری کرد: پیشنهادهایی در خصوص بهره مند شدن افراد مجرد نیز مطرح شده که در صورت طی مراحل تصویبی در سامانه اعمال خواهد شد و به اطلاع عموم خواهد رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی گفت: پس از ثبت نام اولیه متقاضیان و مقارن با پایان مهلت پالایش اطلاعات انجام شده و افرادی که واجد شرایط دریافت مسکن شده‌اند، از طریق ارسال پیامک به آنها اطلاع رسانی می‌شود تا سایر مراحل را طی کنند.

سلطانی افزود: علاوه بر پیشنهاد شرایط فراهم شدن امکان بهره مندی افراد مجرد از مزایای این طرح، پیشنهادهایی در خصوص افزایش میزان تسهیلات پرداختی نیز در شواری عالی مسکن کشور مطرح شده است که در صورت تصویب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، در این زمینه نیز اطلاع رسانی می‌شود.