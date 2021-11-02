سرمربی تیم بسکتبال کاله: از روند حرکتی شاگردانم راضی هستم

به گزارش خبرنگار مهر، کاله از تیم های حاضر در گروه اول رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور است که طی چهار دیدار گذشته خود صاحب دو برد شده و نتیجه دو دیدار را هم واگذار کرده است.

شاگردان محمد کاظم موقتی در تیم کاله بعد از برتری برابر نفت آبادان در هفته نخست مسابقات، نتیجه رقابت با مس کرمان و نظم آوران سیرجان را واگذار کرد. آنها در چهارمین دیدار خود که روز گذشته برگزار شد موفق به شکست نیروی زمینی شدند.

سرمربی تیم بسکتبال کاله از عملکرد و روند حرکتی تیمش در این فصل رضایت دارد و امیدوار است بازیکنان جوانش در ادامه حضور نتیجه بخش تر و با ثبات تری در مسابقات داشته باشند.

محمد کاظم موقتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد چهار دیدار کاله در لیگ برتر گفت: چهارمین دیدار خود را برابر نیروی زمینی برگزار کردیم. بازیکنان حریف جوان و با انگیزه بالا هستند. برای آنها فرقی ندارد که در جریان بازی از حریف عقب هستند یا نه، کار خودشان را دنبال می کنند. اتفاقا رقابت با این تیم ها و بازیکنان‌شان سخت است به خصوص برای کاله که خود بازیکنان جوانی در اختیار دارد.

وی ادامه داد: در این بازی اما بازیکنان کاله خیلی منسجم تر از حریف کار کردند و توانستند با استقاده بهتر از موقعیت ها صاحب برتری شوند. تقریبا این فاکتوری است که در بیشتر دیدارها تعیین کننده تیم برنده خواهد بود.

سرمربی تیم بسکتبال کاله در مورد سه دیدار دیگر تیمش خاطرنشان کرد: یک برد و دو باخت سهم ما از آن دیدارها بود. در دو دیداری که برابر مس کرمان و نظم آوران سیرجان متحمل باخت شدیم، تقریبا رقابت نزدیکی با حریف داشتیم به گونه ای که اگر بازیکنان جوانم تجربه بیشتری داشتند، می توانستند صاحب برتری شوند اما نداشتن این فاکتور باعث شد نتوانند آنطور که باید بازی را به نفع خود کنترل کنند و به همین دلیل نتیجه را واگذار کردند.

موقتی با بیان اینکه تیم کاله فردا چهارشنبه پنجمین دیدار خود در لیگ برتر را برابر شهرداری گرگان برگزار می کند، گفت: شهرداری گرگان قهرمان سال گذشته لیگ است که امسال هم به عنوان مدعی در مسابقات حاضر شده است. گرگانی ها یک بازیکن خارجی خوب در ترکیب خود دارند و شنیده ام به زودی یک بازیکن دیگر هم به ترکیب‌شان اضافه می شود. علاوه بر این، جمعی از قهرمانان و بازیکنان با تجربه برای شهرداری گرگان بازی می کنند و این پوئن ویژه این تیم نسبت به خیلی از تیم هاست. در مقابل اما ما بازیکنان جوانی در اختیار داریم که البته انگیزه بالایی دارند. درکل نتیجه این دیدار قابل پیش بینی نیست. این طور نیست که ما بازنده وارد زمین بازی شویم.

وی ابراز امیدواری کرد که تیم بسکتبال کاله روند نتیجه بخش تر و با ثبات تری در لیگ برتر داشته باشد و بتواند بازی به بازی شرایط بهتری را برای خود رقم بزند.

سرمربی تیم بسکتبال کاله همچنین در مورد برگزاری لیگ با ۱۶ تیم تصریح کرد: حضور این تعداد تیم به دلیل تاثیری که در افزایش تعداد دیدارها دارد، خوب است چون باعث درگیری بیشتر بازیکنان در طول سال می شود اما از طرفی باید این موضوع لحاظ شود که شاید بسکتبال ایران ظرفیت این تعداد تیم را ندارد. برای اینکه همه تیم ها با امکانات و شرایط مناسبِ لیگ برتر وارد مسابقات شوند باید موضوع خیلی حرفه ای مدیریت شود.

وی تاکید کرد: از طرفی بهترین حالت در مورد لیگ برتر این است که تعداد تیم ها ثابت باشد، مشخص باشد که هر سال لیگ با چه تعداد تیم برگزار می شود . همین مسئله روی شرایط تیم ها و چگونگی حضورشان در مسابقات تاثیر مستقیم دارد.

موقتی همچنین در مورد شرایط برگزاری لیگ و اینکه دیدارها به صورت متمرکز و بعضا با فاصله نزدیک برگزار می شود نیز گفت: شرایطی که کرونا تحمیل کرده باعث برگزاری اینچنینی مسابقات شده است در حالیکه برای تیم ها بهتر این است که در شهر خودشان بازی کنند تا از حمایت تماشاگران شان برخوردار باشند. این موضوع در گرایش بیشتر جوانان به بسکتبال هم تاثیر دارد اما چاره ای نیست جز اینکه امسال را هم با این شرایط طی کنیم.