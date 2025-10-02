قربانی: تیم بسکتبال کاله فصل جدید را جوان گرایانه آغاز کرد

محمدرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه دیدار هفته نخست لیگ برتر بسکتبال، درباره وضعیت تیمش گفت:کاله فصل جدید را با روندی جوان‌گرایانه آغاز کرده است و تلاش کردیم با اضافه کردن هشت بازیکن ملی‌پوش فصل قبل، ترکیب تیم را تقویت کنیم.

وی ادامه داد: استقلال تهران تیم قدرتمندی است که همه مهره‌های خود را جمع کرده و حتی از حضور دو بازیکن خارجی بهره می‌برد. ما تمام تلاش خود را در طول بازی به‌کار گرفتیم و بخش زیادی از دیدار کاملاً برابر حریف بود، اما در لحظات حساس، خستگی باعث شد بازیکنان تمرکز لازم را از دست بدهند.

قربانی خاطرنشان کرد: با بررسی و آنالیز دقیق این دیدار، تلاش می‌کنیم نقاط ضعف را رفع کرده و در ادامه لیگ عملکرد بهتری ارائه دهیم.

بازی سختی بود از نتیجه راضی هستم

مهران شاهین‌طبع، سرمربی تیم استقلال تهران، پس از پیروزی تیمش برابر کاله مازندران در هفته نخست لیگ برتر بسکتبال، گفت:بازی بسیار سختی بود، به ویژه که این اولین حضور تیم ما در لیگ برتر است و بازیکنان تازه وارد هنوز باید با ریتم مسابقات هماهنگ شوند. حدود پنج هفته است که تمرینات فشرده داشته‌ایم و از نتیجه بازی راضی هستم.

وی ادامه داد: همانطور که مشاهده کردید، مسابقه بسیار سنگین و دشواری برای هر دو تیم بود. خوشحالم که تیم توانست بازی را کنترل کند و پیروز شود. بازیکنان تجربه ارزشمندی به دست آوردند و عملکرد دفاعی آن‌ها در چنین موقعیتی سنجیده و مؤثر بود.

تیم کاله مازندران در هفته دوم بیست‌وهفتمین دوره لیگ برتر بسکتبال، پنجشنبه هفدهم مهر ماه، در اصفهان به مصاف گلنور این شهر خواهد رفت.