به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت چهلمین روز درگذشت آیت الله حسن حسن زاده آملی (ره) فقیه، عالم ربّانی و سالک توحیدی، مراسم بزرگداشت این دانشمند فقید شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۰ توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در فضای مجازی برگزار می شود.
در این برنامه که از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ برگزار خواهد شد حسن بلخاری استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، محمدباقر لاریجانی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، حمید پارسانیا استاد دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیت الله حسن رمضانی خراسانی از شاگردان علامه حسن زاده آملی، استاد منوچهر صدوقی سها عضو شورای علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، حسین کلباسی استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی، سید حسن امین پژوهشگر حکمت اسلامی و از شاگردان آیت الله حسن زاده آملی و قادر فاضلی استاد حوزه و دانشگاه و از شاگردان علامه حسن زاده آملی سخنرانی خواهند کرد.
استاد علّامه مرحوم آیت الله حسن زاده آملی از معدود مفاخر جهان اسلام بود که علاوه بر تضلّع در رشتههای مختلف علمی، در معارف توحیدی و اندیشههای عرفانی نیز در افق برتر قرار داشت، به طوریکه رشحات افکار رفیع و فیوضات بحار حکمت و عرفان از ایشان شخصیّتی استثنایی به وجود آورده بود. این عالم و حکیم فقید، حقیقت و عمق تعالیم و مبانی اصیل شریعت اسلام را با تمام وجود لمس نموده و مدرکات عقلانی و وحیانی را با حقایق شهود در آمیخته بود.
از این عالم ربانی و فقیه صمدانی بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب در موضوعات و حوزه های مختلفی چون فلسفه، عرفان، ادبیات، فقه، اصول، ریاضیات و نجوم به زیور طبع آراسته شده است.
به همت معاونت پژوهشی و انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نیز به زودی کتاب زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت الله حسن زاده آملی(ره) منتشر خواهد شد.
این نشست در نشانی های زیر پخش خواهد شد:
https://www.instagram.com/anjomanasarmafakher۲
https://www.aparat.com/mafakherefarhangi
https://t.me/anjomanasarmafakher
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