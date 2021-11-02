به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت چهلمین روز درگذشت آیت الله حسن حسن زاده آملی (ره) فقیه، عالم ربّانی و سالک توحیدی، مراسم بزرگداشت این دانشمند فقید شنبه ۱۵ ‏آبان ماه ۱۴۰۰ توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در فضای مجازی برگزار می شود.‏

در این برنامه که از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ برگزار خواهد شد حسن بلخاری استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و ‏مفاخر فرهنگی، محمدباقر لاریجانی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، حمید پارسانیا استاد دانشگاه تهران و ‏عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیت الله حسن رمضانی خراسانی از شاگردان علامه حسن زاده آملی، استاد منوچهر ‏صدوقی سها عضو شورای علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، حسین کلباسی استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی، ‏سید حسن امین پژوهشگر حکمت اسلامی و از شاگردان آیت الله حسن زاده آملی و قادر فاضلی استاد حوزه و ‏دانشگاه و از شاگردان علامه حسن زاده آملی سخنرانی خواهند کرد.‏

استاد علّامه مرحوم آیت الله حسن زاده آملی از معدود مفاخر جهان اسلام بود که علاوه بر تضلّع در رشته‌های مختلف علمی، ‏در معارف توحیدی و اندیشه‌های عرفانی نیز در افق برتر قرار داشت، به طوری‌که رشحات افکار رفیع و فیوضات بحار حکمت ‏و عرفان از ایشان شخصیّتی استثنایی به وجود آورده بود. این عالم و حکیم فقید، حقیقت و عمق تعالیم و مبانی اصیل ‏شریعت اسلام را با تمام وجود لمس نموده و مدرکات عقلانی و وحیانی را با حقایق شهود در آمیخته بود.‏

از این عالم ربانی و فقیه صمدانی بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب در موضوعات و حوزه های مختلفی چون فلسفه، عرفان، ادبیات، ‏فقه، اصول، ریاضیات و نجوم به زیور طبع آراسته شده است.‏

به همت معاونت پژوهشی و انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نیز به زودی کتاب زندگی نامه و خدمات ‏علمی و فرهنگی مرحوم آیت الله حسن زاده آملی(ره) منتشر خواهد شد.‏

این نشست در نشانی های زیر پخش خواهد شد:

https://www.instagram.com/anjomanasarmafakher۲

https://www.aparat.com/mafakherefarhangi

https://t.me/anjomanasarmafakher