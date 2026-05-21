۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

بازخوانی حکمت صدرایی توسط جمعی از فلاسفه

آئین بزرگداشت ملاصدرا با حضور جمعی از فلاسفه و به صورت مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش حبرگزاری مهر، آیین بزرگداشت «ملاصدرا» با عنوان «بازخوانی حکمت صدرایی در جهان امروز» از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به صورت مجازی برگزار می‌شود.

در این مراسم آیت الله سیدمصطفی محقق داماد عضو پیوسته و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم، غلامرضا اعوانی رئیس سابق مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، استاد منوچهر صدوقی‌سها استاد و پژوهشگر حکمت و عرفان اسلامی، قاسم پورحسن استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی سخنرانی خواهند کرد.

این مراسم روز شنبه دوم خردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۵ برگزار می‌شود. رویدادی که از طریق صفحات رسمی انجمن در شبکه‌های اجتماعی در نشانی‌های زیر پخش خواهد شد

آپارات: https://www.aparat.com/mafakherefarhangiبله: https://ble.ir/anjomanasarmafakher

سیده فاطمه سادات کیایی

