رویدادی به یاد دکتر علی شریعتی با حضور اساتید دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین یادکرد مقام علمی و فرهنگی دکتر علی شریعتی به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در فضای مجازی برگزار می شود.

در این رویداد که پنجشنبه بیست و هشتم خردادماه ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد؛ عبدالرحیم گواهی استاد ادیان و عرفان و از شاگردان علی شریعتی، حکمت‌الله ملاصالحی استاد دانشگاه تهران، احسان شریعتی استاد فلسفه و فرزند علی شریعتی، سید جواد میری جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و محمود شالویی سخنرانی خواهند کرد.

در این راستا کاوه خورابه معاون علمی و پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با اشاره به جایگاه علی شریعتی در تاریخ اندیشه معاصر ایران گفت: دکتر شریعتی از جمله اندیشمندانی است که آثار و آرای او در باب تحولات جامعه ،هویت و نسبت سنت و تجدد همچنان در کانون گفت‌وگوهای فکری و فرهنگی جامعه ایرانی با رویکردهای مختلف انتقادی قرار دارد.

وی افزود: برگزاری آیین یادکرد مقام علمی و فرهنگی دکتر علی شریعتی به همت انجمن، تلاشی برای بازخوانی ظرفیت‌های فکری و فرهنگی او در مواجهه با مسائل امروز جامعه است. اندیشه زمانی زنده می‌ماند که امکان گفت‌وگو، نقد و بازاندیشی درباره آن فراهم باشد .آثار شریعتی همچنان چنین ظرفیتی را در فضای علمی و فرهنگی کشور حفظ کرده است.

وی اظهار کرد: بازخوانی اندیشه های متفکران و از جمله شریعتی زمانی معنا و کارکرد مؤثر پیدا می‌کند که از سطح روایت‌های تاریخی فراتر رود و به بستری برای تأمل در مسائل فرهنگی، اجتماعی و فکری امروز تبدیل شود.

معاون علمی و پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تأکید کرد: نسل‌های جدید بیش از هر زمان دیگری نیازمند مواجهه‌ای تحلیلی و روشمند با میراث فکری متفکران معاصر هستند و این مواجهه زمانی ثمربخش خواهد بود که با گفت‌وگو، تنوع دیدگاه‌ها و نگاه پژوهش‌محور همراه شود.



این مراسم از طریق صفحات رسمی انجمن در شبکه‌های اجتماعی در نشانی‌های برای مخاطبان زیر پخش خواهد شد:

سکوی آپارات: https: //www. aparat. com/mafakherefarhangi

پیام رسان بله: https: //ble. ir/anjomanasarmafakher