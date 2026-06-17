رویدادی به یاد دکتر علی شریعتی با حضور اساتید دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین یادکرد مقام علمی و فرهنگی دکتر علی شریعتی به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در فضای مجازی برگزار می شود.
در این رویداد که پنجشنبه بیست و هشتم خردادماه ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد؛ عبدالرحیم گواهی استاد ادیان و عرفان و از شاگردان علی شریعتی، حکمتالله ملاصالحی استاد دانشگاه تهران، احسان شریعتی استاد فلسفه و فرزند علی شریعتی، سید جواد میری جامعهشناس و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و محمود شالویی سخنرانی خواهند کرد.
در این راستا کاوه خورابه معاون علمی و پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با اشاره به جایگاه علی شریعتی در تاریخ اندیشه معاصر ایران گفت: دکتر شریعتی از جمله اندیشمندانی است که آثار و آرای او در باب تحولات جامعه ،هویت و نسبت سنت و تجدد همچنان در کانون گفتوگوهای فکری و فرهنگی جامعه ایرانی با رویکردهای مختلف انتقادی قرار دارد.
وی افزود: برگزاری آیین یادکرد مقام علمی و فرهنگی دکتر علی شریعتی به همت انجمن، تلاشی برای بازخوانی ظرفیتهای فکری و فرهنگی او در مواجهه با مسائل امروز جامعه است. اندیشه زمانی زنده میماند که امکان گفتوگو، نقد و بازاندیشی درباره آن فراهم باشد .آثار شریعتی همچنان چنین ظرفیتی را در فضای علمی و فرهنگی کشور حفظ کرده است.
وی اظهار کرد: بازخوانی اندیشه های متفکران و از جمله شریعتی زمانی معنا و کارکرد مؤثر پیدا میکند که از سطح روایتهای تاریخی فراتر رود و به بستری برای تأمل در مسائل فرهنگی، اجتماعی و فکری امروز تبدیل شود.
معاون علمی و پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تأکید کرد: نسلهای جدید بیش از هر زمان دیگری نیازمند مواجههای تحلیلی و روشمند با میراث فکری متفکران معاصر هستند و این مواجهه زمانی ثمربخش خواهد بود که با گفتوگو، تنوع دیدگاهها و نگاه پژوهشمحور همراه شود.
این مراسم از طریق صفحات رسمی انجمن در شبکههای اجتماعی در نشانیهای برای مخاطبان زیر پخش خواهد شد:
سکوی آپارات: https: //www. aparat. com/mafakherefarhangi
پیام رسان بله: https: //ble. ir/anjomanasarmafakher
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