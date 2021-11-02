امکان ثبت نام مجردهای بالای ۱۸ سال در نهضت ملی مسکن تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: در پی انتشار محتوایی به نقل از رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر امکان ثبت‌نام مجردها در طرح جهش تولید مسکن به اطلاع می‌رساند محتوای اعلام شده صحت نداشته و در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد رفع موانع قانونی استفاده از تسهیلات دولتی بخش مسکن برای مجردهای فاقد شرایط سرپرست خانوار و شرایط مندرج در تبصره یک ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ را برای تصویب در شورای‌عالی مسکن و هیأت وزیران پیگیری می‌کند.

بر اساس تبصره یک ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور و افراد معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور بدون ملاک‌عمل وضعیت تأهل آنها هم می‌توانند در طرح جهش تولید مسکن شرکت کنند و محدودیتی برای مجرد بودن آنها وجود ندارد.

همچنین قانون برای سرپرستان خانواده، محدودیت سنی نگذاشته است چرا که این افراد سرپرست خانوار تعریف می‌شوند و برای قانونگذار متأهل یا سرپرست خانوار بودن ملاک است.

یادآوری می‌شود، زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به صورت مجردی زندگی می‌کنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی می‌شوند و بدون ملاک سن می‌توانند ثبت‌نام کنند.

بنا بر این گزارش، در حال حاضر تغییری در شرایط مجردها برای ثبت‌نام در طرح‌های مسکنی ایجاد نشده است و پیشنهاد امکان ثبت‌نام مجردها در طرح جهش تولید مسکن به شرط تأهل در زمان تحویل واحد مسکونی در دست پیگیری است.

بر اساس ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، «فاقدین مسکن» شامل افراد سرپرست خانواری می‌شود که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۴ (تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ از هیچیک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.

وزارت راه و شهرسازی از متقاضیان مسکن درخواست کرده، پس از ورود به سامانه ثبت‌نام به آدرس https://saman.mrud.ir در صفحه اصلی در ذیل عنوان شرایط متقاضیان جزئیات مربوط به شرایط ثبت‌نام را مطالعه کنند و به محتواهای غیرموثق که در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، توجهی نکنند.